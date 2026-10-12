Tech Chcą ograniczyć dostęp. Prezydent ostrzega Oprac. Jan Sowa |

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: iamsevensix/Shutterstock

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W poniedziałkowym głosowaniu projekt uzyskał zdecydowane poparcie niższej izby parlamentu - podał Reuters. Obie izby muszą teraz uzgodnić wspólną wersję przepisów. Następnie dokument trafi do zatwierdzenia przez prezydenta.

Dwa projekty, różne ograniczenia

Projekt przyjęty przez Izbę Reprezentantów przewiduje zakaz dostępu do platform społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia. Wersja, którą wcześniej poparł Senat, zakazuje zakładania kont wszystkim osobom poniżej 18 lat.

Prezydent Ferdinand Marcos Jr poinformował w niedzielę, że analizuje senacki projekt. Ostrzegł, że całkowity zakaz może skłonić dzieci do ukrywania aktywności w internecie. W jego ocenie mogłoby to narazić je na uwodzenie przez internet i nadużycia.

TikTok, Alphabet, do którego należy YouTube, oraz Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, nie odpowiedziały od razu na osobne prośby Reutersa o komentarz do decyzji Izby Reprezentantów.

Strzelaniny w szkołach ożywiły debatę

Prace nad przepisami postępują po trzech strzelaninach, do których od czerwca doszło w filipińskich szkołach. Wydarzenia te ponownie wywołały debatę o dostępie dzieci do mediów społecznościowych i treści internetowych.

We wrześniu 16-latek zastrzelił co najmniej dwoje innych uczniów, a następnie odebrał sobie życie. W sierpniu inny uczeń transmitował w internecie, jak strzela do kolegi i go zabija. Później również odebrał sobie życie.

Jak zaznaczył Reuters, wcześniej przemoc z użyciem broni palnej w filipińskich szkołach należała do rzadkości.

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Malezja i Indonezja ograniczają konta dzieci

Filipiny są kolejnym krajem podejmującym próbę ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych przez niepełnoletnich. Podobne działania podejmują między innymi Grecja, Portugalia, Australia, Malezja i Indonezja. Towarzyszą im rosnące obawy o wpływ tych platform na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

W sąsiedniej Malezji w czerwcu rozpoczęto wprowadzanie zakazu rejestrowania kont przez osoby poniżej 16 lat. Platformy mają weryfikować wiek użytkowników na podstawie dokumentów wydanych przez władze. Na wdrożenie tych wymogów otrzymały czas do stycznia 2027 roku.

Indonezja wydała w marcu przepisy zobowiązujące firmy do dezaktywowania kont dzieci poniżej 16 lat na platformach uznanych przez władze za obarczone wysokim ryzykiem. Do tej grupy zaliczono między innymi X, Instagram oraz platformę gier Roblox.

Do ubiegłego tygodnia TikTok dezaktywował w Indonezji około dziewięciu milionów kont należących do dzieci poniżej 16 lat. Meta zablokowała 85 tysięcy kont na Instagramie i 99 tysięcy na Facebooku.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciał(a)byś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.