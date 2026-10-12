Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Chcą ograniczyć dostęp. Prezydent ostrzega

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: iamsevensix/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Filipińska Izba Reprezentantów przyjęła projekt zakazujący dzieciom poniżej 13. roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Senat proponuje surowsze ograniczenia, obejmujące wszystkich niepełnoletnich. Przepisy nie są jeszcze ostateczne, a prezydent ostrzega przed skutkami całkowitego zakazu.

W poniedziałkowym głosowaniu projekt uzyskał zdecydowane poparcie niższej izby parlamentu - podał Reuters. Obie izby muszą teraz uzgodnić wspólną wersję przepisów. Następnie dokument trafi do zatwierdzenia przez prezydenta.

Dwa projekty, różne ograniczenia

Projekt przyjęty przez Izbę Reprezentantów przewiduje zakaz dostępu do platform społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia. Wersja, którą wcześniej poparł Senat, zakazuje zakładania kont wszystkim osobom poniżej 18 lat.

Prezydent Ferdinand Marcos Jr poinformował w niedzielę, że analizuje senacki projekt. Ostrzegł, że całkowity zakaz może skłonić dzieci do ukrywania aktywności w internecie. W jego ocenie mogłoby to narazić je na uwodzenie przez internet i nadużycia.

TikTok, Alphabet, do którego należy YouTube, oraz Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, nie odpowiedziały od razu na osobne prośby Reutersa o komentarz do decyzji Izby Reprezentantów.

Strzelaniny w szkołach ożywiły debatę

Prace nad przepisami postępują po trzech strzelaninach, do których od czerwca doszło w filipińskich szkołach. Wydarzenia te ponownie wywołały debatę o dostępie dzieci do mediów społecznościowych i treści internetowych.

We wrześniu 16-latek zastrzelił co najmniej dwoje innych uczniów, a następnie odebrał sobie życie. W sierpniu inny uczeń transmitował w internecie, jak strzela do kolegi i go zabija. Później również odebrał sobie życie.

Jak zaznaczył Reuters, wcześniej przemoc z użyciem broni palnej w filipińskich szkołach należała do rzadkości.

Malezja i Indonezja ograniczają konta dzieci

Filipiny są kolejnym krajem podejmującym próbę ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych przez niepełnoletnich. Podobne działania podejmują między innymi Grecja, Portugalia, Australia, Malezja i Indonezja. Towarzyszą im rosnące obawy o wpływ tych platform na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

W sąsiedniej Malezji w czerwcu rozpoczęto wprowadzanie zakazu rejestrowania kont przez osoby poniżej 16 lat. Platformy mają weryfikować wiek użytkowników na podstawie dokumentów wydanych przez władze. Na wdrożenie tych wymogów otrzymały czas do stycznia 2027 roku.

Indonezja wydała w marcu przepisy zobowiązujące firmy do dezaktywowania kont dzieci poniżej 16 lat na platformach uznanych przez władze za obarczone wysokim ryzykiem. Do tej grupy zaliczono między innymi X, Instagram oraz platformę gier Roblox.

Do ubiegłego tygodnia TikTok dezaktywował w Indonezji około dziewięciu milionów kont należących do dzieci poniżej 16 lat. Meta zablokowała 85 tysięcy kont na Instagramie i 99 tysięcy na Facebooku.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciał(a)byś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
social mediaMedia społecznościoweFilipinyTechnologia
Zobacz także:
Apteka
Partie popularnego leku wycofane
Z kraju
Seul, Korea Południowa, giełda, KOSPI, makler, dealer, analityk, Azja, stock
AI daje gospodarce nowy impuls. "Zmienia wszystko"
Tech
Nagroda Nobla z Ekonomii
Ogłoszono laureatów ekonomicznego Nobla
Ze świata
AdobeStock_359790855
Cztery banki w Polsce ukarane. Zapłacą wielomilionowe kary
Pieniądze
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny najwyższe od miesiąca. Przed Europą trudny sprawdzian
Rynki
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Zmiana na stacjach paliw. Są nowe stawki
Pieniądze
Unia Europejska Komisja
Nowe sankcje wobec Rosji. Historyczna decyzja UE
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka
Tech
Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Tusk: nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Stopa bezrobocia we wrześniu. Resort podał dane
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026
Z kraju
Andrzej Domański
Domański o cenach paliw: mamy bardzo ograniczony wpływ
Pieniądze
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zabrakło paliwa lotniczego. Kolejne linie odwołują loty
Ze świata
Zakupy
Tak wzrosły ceny w sklepach. "Wrzesień jest specyficznym miesiącem"
Pieniądze
Nowy szef Microsoftu Satya Nadella
"Wyłącznik awaryjny". Szef Microsoftu apeluje o zmiany w AI
Tech
usa, ludzie, ulica
Seniorzy zyskują, młodzi tracą. Majątkowa przepaść rośnie
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Przyszłość NATO i wojna w Ukrainie. Światowi liderzy spotykają się w Warszawie
Z kraju
Banknoty euro na fladze Unii Europejskiej. Koncepcja biznesu i finansów w Europie
Rynki finansowe pod kontrolą UE. Polska przekaże kompetencje KNF
Pieniądze
Protesty w Portugalii
"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących
Pieniądze
shutterstock_268930547
Szóstka nie padła. Kumulacja w górę
Pieniądze
Glapiński
Kotecki: Rada poradzi sobie bez prezesa NBP
Pieniądze
Radosław Sikorski
"Skąd wezmą się nadwyżki na eksport?". Sikorski reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
BANGKOK TAJLANDIA, Kobiety w butach sportowych Adidas Swift Run W (model damski) na ulicy
Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania
Handel
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
"Nasze dzieci funkcjonują w systemie, którego nie znamy"
Z kraju
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Irlandczycy chcą ciąć unijny budżet
Pieniądze
ai shutterstock_2413953973_1
"To krytyczny obowiązek". Biały Dom interweniuje w sprawie sztucznej inteligencji
Tech
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw na sobotę. Nowe stawki
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Czy rosyjska ropa uratuje amerykańskie wybory? Korespondencja z Waszyngtonu
Ze świata
shutterstock_2239909941
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
Władimir Putin, Donald Trump
Trump dogadał się z Putinem. Na rynek ma trafić rosyjski olej napędowy
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica