Tech Bruksela szykuje nowe zakazy. "To my ustalamy nasze zasady" Oprac. Jan Sowa |

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/IDA MARIE ODGAARD

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Von der Leyen powiedziała, że w czwartek Komisja przedstawi tzw. Kids Act, czyli propozycję przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie.

Główne założenia Kids Act

Zgodnie z zapowiedzią dzieci poniżej 13. roku życia w ogóle nie będą miały dostępu do platform społecznościowych, a dzieci w wieku 13-14 lat będą mogły korzystać jedynie z tzw. minikont, czyli kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi.

W przypadku użytkowników w wieku 15-18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług.

- To my ustalamy nasze zasady, a nie wielkie firmy technologiczne - powiedziała szefowa KE.

Podkreśliła, że młodzi spędzają obecnie od czterech do sześciu godzin dziennie przed ekranami, a serwisy społecznościowe wykorzystują mechanizmy zaprojektowane tak, by jak najdłużej przyciągać ich uwagę.