Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania

Komisja Europejska
Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24
Komisja Europejska przekazała, że wszczęła dwa postępowania, które mają pomóc Google'owi w dostosowaniu działalności do unijnego aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Chodzi w szczególności o obszar współpracy z zewnętrznymi deweloperami oraz dostęp do danych z wyszukiwarki.

Oba postępowania mają pomóc Google'owi w skutecznym wypełnianiu obowiązków wynikających z DMA. Celem przepisów jest zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku cyfrowym, m.in. poprzez uregulowanie działania tzw. strażników dostępu, czyli dużych platform cyfrowych - tak, aby nie wykorzystywały one swojej dominującej pozycji na rynku do tłamszenia mniejszych firm.

Jak podkreśliła we wtorek wiceprzewodnicząca KE Teresa Ribera, przepisy te mają "zapewnić otwarte i uczciwe warunki działania, aby zapobiec nierównościom faworyzującym kilka największych podmiotów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
Ze świata
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"

Postępowania KE wobec Google

Pierwsze postępowanie dotyczy obowiązku współpracy dużych platform z zewnętrznymi programistami. W tym przypadku oznacza to, że Google musi nieodpłatnie umożliwiać zewnętrznym twórcom aplikacji korzystanie z funkcji sprzętu i oprogramowania Android; mowa tu zwłaszcza o funkcjach opartych na sztucznej inteligencji, takich jak chatbot Gemini.

Komisja zamierza szczegółowo określić, w jaki sposób Google powinien zapewnić zewnętrznym twórcom dostęp do tych samych funkcji AI, z których sam korzysta. Celem jest zapewnienie dostawcom równych szans, jeśli chodzi o tworzenie innowacji i konkurowanie w obliczu błyskawicznego rozwoju AI. Drugie postępowanie dotyczy obowiązku zapewnienia przez Google dostawcom wyszukiwarek internetowych dostępu, na uczciwych warunkach, do przechowywanych przez Google Search zbiorczych danych na temat wyszukiwania, takich jak plasowanie, zapytania, kliknięcia i wyświetlenia. Postępowanie ma określić, na jakich zasadach zewnętrzni dostawcy mają uzyskiwać dostęp do tych danych, co pomoże im w optymalizowaniu usług i oferowaniu użytkownikom alternatyw dla wyszukiwarki Google. KE zapowiedziała, że zakończy postępowania w terminie sześciu miesięcy, natomiast w ciągu najbliższych trzech miesięcy – przekaże Google wstępne ustalenia i przedstawi propozycję środków, które planuje nałożyć na firmę w celu skutecznego przestrzegania DMA. Komisja jeszcze w 2023 r. uznała Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, system operacyjny Android, Google Chrome, Google Shopping oraz jego usługi reklamowe za podstawowe usługi platformy, wobec których firma musi wywiązywać się z obowiązków nałożonych przez DMA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: roibu / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Big techKomisja Europejska
Zobacz także:
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Z kraju
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
Ze świata
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
Ze świata
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
Turystyka
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
Ze świata
Adam Glapiński
To nie koniec rekordów. Polski bank jednym z motorów napędowych
Rynki
biuro, pracownicy, pracodawcy, praca, rynek pracy, singapur
Firmy planują podwyżki. Najnowszy raport
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
Tech
Trudne warunki na drogach, Szczecin
"Mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
polska chojnice urząd skarbowy budynek shutterstock_2099524255
Nadchodzi rewolucja. Urzędy dłużej czynne
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica