Operator informuje o awarii. "Trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"

"Informujemy, że użytkownicy mogą obecnie doświadczać trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Problem techniczny występuje po stronie dostawcy usługi" – podał Polski Standard Płatności (PSP), operator Blika, w sobotę na platformie X.
Awaria Blika
Spółka podkreśliła, że "trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności".
"Pozostałe usługi BLIKA działają bez zakłóceń" – dodała spółka.
Co to jest Blik?
Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.
Opracował Krzysztof Krzykowski
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock