Operator informuje o awarii. "Trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Informujemy, że użytkownicy mogą obecnie doświadczać trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Problem techniczny występuje po stronie dostawcy usługi" – podał Polski Standard Płatności (PSP), operator Blika, w sobotę na platformie X.

Awaria Blika

Spółka podkreśliła, że "trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności".

"Pozostałe usługi BLIKA działają bez zakłóceń" – dodała spółka.

Informujemy, że użytkownicy mogą obecnie doświadczać trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych BLIKIEM.



Problem techniczny występuje po stronie dostawcy usługi. Trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności.



Pozostałe usługi BLIKA działają bez… — BLIK (@BLIKmobile) February 28, 2026 Rozwiń

Co to jest Blik?

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

OGLĄDAJ: "Iran nie ma sojuszników, którzy mogliby przyjść mu z pomocą"

Opracował Krzysztof Krzykowski