Awaria Blika. "Nie da się zapłacić"

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć po godzinie 8. "Znowu blik nie działa" - zauważono w jednym z komentarzy. Internauci zwracają uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków.
Problemy z płatnościami Blik
Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. "Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami Blika. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń" - przekazano.
"O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco" - dodano.
Płatności Blik
Blik to system płatności mobilnych dostępny dla klientów działających w Polsce banków. Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności.
Blik umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty z niektórych bankomatów, z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu lub na stronie internetowej podczas dokonywania transakcji, a następnie potwierdzić płatność PIN-em w aplikacji banku.
Według danych przekazanych przez spółkę PSP, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie – to ponad 5,3 tys. płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji w analizowanym okresie wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł. Największy wolumen tradycyjnie generuje handel internetowy, gdzie Blik jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności.
Autorka/Autor: /dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock