Awaria Blika. "Nie da się zapłacić"

Globalna awaria internetu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć po godzinie 8. "Znowu blik nie działa" - zauważono w jednym z komentarzy. Internauci zwracają uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków.

Problemy z płatnościami Blik

Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. "Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami Blika. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń" - przekazano.

"O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco" - dodano.

Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco. — BLIK (@BLIKmobile) November 1, 2025 Rozwiń

Płatności Blik

Blik to system płatności mobilnych dostępny dla klientów działających w Polsce banków. Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności.

Blik umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty z niektórych bankomatów, z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu lub na stronie internetowej podczas dokonywania transakcji, a następnie potwierdzić płatność PIN-em w aplikacji banku.

Według danych przekazanych przez spółkę PSP, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie – to ponad 5,3 tys. płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji w analizowanym okresie wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł. Największy wolumen tradycyjnie generuje handel internetowy, gdzie Blik jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD