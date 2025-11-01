Logo TVN24
Awaria Blika. "Nie da się zapłacić"

30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Globalna awaria internetu
Źródło: TVN24
Internauci zgłaszają problemy z działaniem Blika. "Nie da się zapłacić" - wskazano w jednym komentarzy na stronie portalu Downdetector. "Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami Blika" - potwierdziła spółka Polski Standard Płatności, operator Blika.

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć po godzinie 8. "Znowu blik nie działa" - zauważono w jednym z komentarzy. Internauci zwracają uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków.

Problemy z płatnościami Blik

Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. "Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami Blika. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń" - przekazano.

"O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco" - dodano.

Płatności Blik

Blik to system płatności mobilnych dostępny dla klientów działających w Polsce banków. Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności.

Blik umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty z niektórych bankomatów, z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu lub na stronie internetowej podczas dokonywania transakcji, a następnie potwierdzić płatność PIN-em w aplikacji banku.

Według danych przekazanych przez spółkę PSP, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie – to ponad 5,3 tys. płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji w analizowanym okresie wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł. Największy wolumen tradycyjnie generuje handel internetowy, gdzie Blik jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Blik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica