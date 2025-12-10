Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"

Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia w Australii

Kluczowe fakty: Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz mediów społecznościowych dla osób do 16. roku życia.

Eksperci tłumaczą, że obecnie korzystanie z tego typu platform wiąże się z całym szeregiem zagrożeń.

Egzekwowanie nowej regulacji będzie uważnie obserwowane przez cały świat. Zdaniem prawników w tym zakresie Australia "przeciera szlaki".

Australia stoi na czele światowej krucjaty w walce z wielkimi platformami społecznościowymi. W 2021 roku wprowadziła pionierskie prawo zmuszające Facebooka i Google do płacenia mediom za wykorzystanie treści newsowych (na platformach, w zajawkach czy w wynikach wyszukiwania). Wzmocniła tym samym wolę polityczną Unii Europejskiej do egzekwowania podobnej dyrektywy - o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym - a do stworzenia analogicznej ustawy zainspirowała m.in. Kanadę.

Australijskie prawo

Procedura legislacyjna prowadząca do zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia trwała niewiele ponad rok.

Najpierw australijska agencja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo w internecie (Office of the eSafety Commissioner) przeprowadziła badania i opublikowała alarmujący raport. Wynikało z niego, że z mediów społecznościowych korzysta niemal każde ankietowane dziecko (8-15 lat), a platformy niemal nigdy nie dezaktywują kont osób poniżej 13. roku życia. Wbrew własnym regulaminom.