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Amerykańskie firmy biją wieloletnie rekordy. Wyniki spółek najlepsze od lat

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Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA
Sezon publikacji wyników spółek z drugi kwartał tego roku w Stanach Zjednoczonych jest na półmetku. Odsetek firm, które pokazują zyski lepsze od oczekiwań jest wyższy od 5- i 10-letniej średniej i wynosi 86 procent - wynika z szacunków FactSet. Różnica między wynikami a oczekiwaniami sięga 31,4 procent i jest najwyższa przynajmniej od 2008 roku.

Jak podał FactSet, ogółem 61 proc. spółek z indeksu S&P 500 opublikowało do tej pory rzeczywiste wyniki za drugi kwartał 2026 roku.

Zysk na akcję powyżej szacunków

86 proc. z tych spółek zgłosiło rzeczywisty zysk na akcję (EPS) powyżej szacunków, co stanowi wartość wyższą od 5-letniej średniej wynoszącej 78 proc. i 10-letniej średniej wynoszącej 76 proc.

Jeśli ten odsetek utrzyma się do końca sezonu publikacji wyników będzie to najwyższy odsetek spółek z indeksu S&P 500 odnotowujących pozytywne zaskoczenie zyskiem na akcję (EPS) od drugiego kwartału 2021 roku (kidy wyniósł on 87 proc.).

Łącznie spółki raportują zyski wyższe o 31,4 proc. od szacunków, co również stanowi wartość wyższą od 5-letniej średniej wynoszącej 7,0 proc. i 10-letniej średniej wynoszącej 7,4 proc.

Jeśli ten odsetek utrzyma się na poziomie 31,4 proc., będzie to oznaczać największe zaskoczenie w zyskach odnotowane przez indeks od czasu, gdy FactSet zaczął śledzić ten wskaźnik w 2008 roku. Obecny rekord najwyższego zaskoczenia w zyskach wynosi 23,2 proc. i został osiągnięty w drugim kwartale 2020 roku.

Niezwykle wysokie wyniki Big Tech

Jak piszą eksperci FactSet, niezwykle wysoki odsetek zaskakujących zysków indeksu wynika głównie z dodatnich niespodzianek na akcję (EPS) zgłoszonych przez Alphabet (9,11 dolarów w porównaniu z 2,88 dolarów) i Amazon (5,75 dolarów w porównaniu z 1,82 dolarów) w drugim kwartale. Rzeczywisty zysk na akcję (EPS) Alphabet za drugi kwartał uwzględniał zysk w wysokości 98 mld USD, podczas gdy rzeczywisty zysk na akcję (EPS) Amazon za drugi kwartał uwzględniał dochód nieoperacyjny przed opodatkowaniem w wysokości 53,4 mld dolarów (głównie z inwestycji w Anthropic).

Bez uwzględnienia Alphabet i Amazona, odsetek zysków wyższych od oczekiwań ze spółek z indeksu S&P 500 za drugi kwartał 2026 r. spadłby do 9,2 proc. z 31,4 proc. Jednak ten odsetek zaskakujących zysków nadal przewyższa średnie z 5 i 10 lat.

W ubiegłym tygodniu pozytywne zaskoczenie w zakresie zysku na akcję (EPS) zgłoszone przez Amazon.com było największym czynnikiem wpływającym na wzrost ogólnego tempa wzrostu zysków indeksu w tym okresie.

Zyski na drodze do 5-letniego rekordu

Łączny wskaźnik wzrostu zysków za drugi kwartał (łączący rzeczywiste wyniki spółek, które opublikowały raporty, i szacunkowe wyniki spółek, które jeszcze tego nie zrobiły) wynosi dziś 47,4 proc., w porównaniu ze wskaźnikiem wzrostu zysków na poziomie 38,0 proc. w poprzednim tygodniu i wskaźnikiem wzrostu zysków na poziomie 23,2 proc. na koniec drugiego kwartału (30 czerwca).

Jeśli rzeczywista stopa wzrostu w tym kwartale wyniesie 47,4 proc., będzie to oznaczać najwyższy wzrost zysków odnotowany przez indeks od drugiego kwartału 2021 roku (91,6 proc.). Będzie to również drugi z rzędu kwartał wzrostu zysków powyżej 20 proc. i siódmy z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków w indeksie.

Bez uwzględnienia Alphabet i Amazon.com, łączna stopa wzrostu zysków indeksu S&P 500 w drugim kwartale 2026 roku spadłaby do 28,8 z 47,4 proc. Nadal jednak oznaczałoby to drugi z rzędu kwartał wzrostu zysków powyżej 20 proc. i siódmy z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków indeksu.

Spadek w sektorze opieki zdrowotnej

Dziesięć z jedenastu sektorów odnotowuje wzrost rok do roku. Osiem z tych dziesięciu sektorów odnotowuje dwucyfrowy wzrost, na czele z sektorami energetyki, usług komunikacyjnych, dóbr konsumpcyjnych o charakterze dyskrecjonalnym, technologii informatycznych i materiałów. Z drugiej strony, sektor opieki zdrowotnej jest jedynym sektorem, który odnotował spadek zysków rok do roku.

77 proc. spółek z indeksu S&P 500 odnotowało przychody przekraczające szacunki. Łącznie spółki odnotowują przychody o 2,9 proc. wyższe od szacunków, co przewyższa średnią 5-letnią wynoszącą 1,9 proc. i 10-letnią wynoszącą 1,6 proc.

Jeśli poziom 2,9 proc. przychody vs konsensus utrzyma się do końca obecnego sezonu wyników, będzie to oznaczać największe zaskoczenie w przychodach odnotowane przez indeks od drugiego kwartału 2022 roku (3,2 proc.).

W minionym tygodniu pozytywne niespodzianki w przychodach zgłaszane byy przez firmy z wielu sektorów (na czele z sektorem energetycznym i opieki zdrowotnej).

Jeśli rzeczywista stopa wzrostu przychodów w tym kwartale wyniesie 14,1 proc., będzie to oznaczać najwyższy wzrost przychodów odnotowany przez indeks od IV kwartału 2021 roku (kiedy wyniósł on 16,1 proc.). Będzie to również drugi z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu przychodów indeksu.

Prognozy na resztę roku

Analitycy prognozują wzrost zysków w III i IV kwartale 2026 r. na poziomie 27,4 i 25,2 proc. Na rok budżetowy 2026 analitycy prognozują wzrost zysków (w ujęciu rok do roku) na poziomie 29,1 proc.

W nadchodzącym tygodniu 136 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 (w tym 5 spółek wchodzących w skład indeksu Dow 30) ma opublikować wyniki za drugi kwartał.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAWall StreetGospodarka USA
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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