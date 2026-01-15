Energetyczna spółka Skarbu Państwa ma nowego prezesa

Dotychczas Lubera był p.o. prezesa PGE. 8 grudnia 2025 r. został na to stanowisko delegowany przez radę nadzorczą z jej składu.
Tego samego dnia rada nadzorcza odwołała poprzedniego prezesa Dariusza Marca. Do rady nadzorczej na żądanie Ministra Aktywów Państwowych Lubera został powołany 4 grudnia. W środę zrezygnował z zasiadania w radzie.
O Dariuszu Lubercie
Dariusz Lubera to były wieloletni prezes Taurona. Pełnił to stanowisko w latach 2008-2015, w 2010 r. wprowadzał tę spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W przeszłości był też prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).
19 stycznia stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych obejmie natomiast Katarzyna Rozenfeld. W przeszłości była m.in. wiceprezeską ds. handlowych Taurona, wcześniej zasiadała w zarządzie Vatenfall Polska.
PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji.
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP