Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół

Największy zakład produkcji gazu LNG, Ras Laffan, Katar Źródło: Reuters Archive

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 51,00 euro za MWh, niżej o 5,6 proc., po zniżce wcześniej o 8,4 proc.

Ceny gazu są nadal o ok. 60 proc. wyższe niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Gaz tanieje w środę w reakcji na plan zakończenia wojny w Iranie.

Optymizm na rynkach wzrósł w reakcji na 15-punktowy plan USA, co ma pomóc w zakończeniu wojny z Iranem.

Propozycja pokojowa USA

Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny - podał "New York Times", powołując się na dwóch urzędników zaznajomionych ze sprawą. Według informatorów dziennika, plan dotyczy irańskiego programu pocisków balistycznych i programu nuklearnego - dwóch głównych celów kampanii bombowej prowadzonej od 28 lutego przez Izrael i USA.

Plan obejmuje również kwestię szlaków morskich, co odnosi się przede wszystkim do blokady cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu. Nie wiadomo, czy Izrael - prowadzący bombardowania wspólnie z USA - zaakceptował propozycję. Nie jest też jasne, na ile szeroko plan został rozpowszechniony wśród irańskich decydentów i czy Teheran przyjmie go jako podstawę negocjacji.

Cieśnina Ormuz

Tymczasem Iran poinformował we wtorek państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), że statki, których "nie uzna za wrogie", mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, o ile będą koordynować tranzyt z władzami w Teheranie. Takie informacje przekazał we wtorek dziennik "Financial Times".

Analitycy wskazują, że mimo iż zakończenie walk w Zatoce Perskiej byłoby ulgą dla światowego handlu energią, rynki przygotowują się na przedłużające się zakłócenia w dostawach gazu po tym, jak niedawny irański atak na katarski kompleks energetyczny w Ras Laffan uszkodził ok. 17 proc. zdolności wydobywczych.

Ropa naftowa i gaz ziemny w Zatoce Perskiej Źródło: PAP

Ras Laffan

Obiekt Ras Laffan - należący do QatarEnergy - dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG. Naprawa może potrwać nawet 5 lat, a w tym czasie Europa będzie musiała konkurować z nabywcami z Azji o dostawy gazu.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 41,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,45 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL