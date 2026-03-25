Rynki

Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół

Ceny gazu w Europie mocno spadają. Maklerzy i inwestorzy reagują na plan Stanów Zjednoczonych dotyczący zakończenia wojny z Iranem.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 51,00 euro za MWh, niżej o 5,6 proc., po zniżce wcześniej o 8,4 proc.

Ceny gazu są nadal o ok. 60 proc. wyższe niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Gaz tanieje w środę w reakcji na plan zakończenia wojny w Iranie.

Optymizm na rynkach wzrósł w reakcji na 15-punktowy plan USA, co ma pomóc w zakończeniu wojny z Iranem.

Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"

Propozycja pokojowa USA

Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny - podał "New York Times", powołując się na dwóch urzędników zaznajomionych ze sprawą. Według informatorów dziennika, plan dotyczy irańskiego programu pocisków balistycznych i programu nuklearnego - dwóch głównych celów kampanii bombowej prowadzonej od 28 lutego przez Izrael i USA.

Plan obejmuje również kwestię szlaków morskich, co odnosi się przede wszystkim do blokady cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu. Nie wiadomo, czy Izrael - prowadzący bombardowania wspólnie z USA - zaakceptował propozycję. Nie jest też jasne, na ile szeroko plan został rozpowszechniony wśród irańskich decydentów i czy Teheran przyjmie go jako podstawę negocjacji.

Krach i nagły zwrot po słowach Trumpa

Cieśnina Ormuz

Tymczasem Iran poinformował we wtorek państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), że statki, których "nie uzna za wrogie", mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, o ile będą koordynować tranzyt z władzami w Teheranie. Takie informacje przekazał we wtorek dziennik "Financial Times".

Analitycy wskazują, że mimo iż zakończenie walk w Zatoce Perskiej byłoby ulgą dla światowego handlu energią, rynki przygotowują się na przedłużające się zakłócenia w dostawach gazu po tym, jak niedawny irański atak na katarski kompleks energetyczny w Ras Laffan uszkodził ok. 17 proc. zdolności wydobywczych.

Ropa naftowa i gaz ziemny w Zatoce Perskiej
Ras Laffan

Obiekt Ras Laffan - należący do QatarEnergy - dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG. Naprawa może potrwać nawet 5 lat, a w tym czasie Europa będzie musiała konkurować z nabywcami z Azji o dostawy gazu.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 41,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,45 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

