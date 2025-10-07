Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Gorączka złota. Padł nowy rekord

Złoto
Specjalista ostrzega przed podróbkami złota
Źródło: zlotoskup.pl
We wtorek notowania kontraktów na złoto po raz pierwszy w historii przebiły barierę czterech tysięcy dolarów za uncję, osiągając szczyt na poziomie 4014 dolarów - poinformował Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Wzrosty napędzały między innymi zakupy dokonywane przez banki centralne.

"Dzisiaj rynek nie dostał żadnych nowych informacji, więc mamy dotychczasową narrację, jaka pchała ceny w górę - to między innymi zakupy ze strony banków centralnych, niepewność co do perspektyw finansów publicznych kluczowych gospodarek (zadłużenie) w co wpisuje się m.in. trwający teraz government shutdown (tzw. zamknięcie rządu USA - red.)" - ocenił Rogalski w komentarzu.

Rośnie cena kontraktów na złoto

Jego zdaniem kolejnym czynnikiem jest "zwyczajnie spekulacyjny pęd" (między innymi dzięki rosnącemu popytowi ze strony funduszy ETF), który "wprowadził ten rynek już w hiperbolę". Chodzi też o powody przemysłowe - np. wykorzystanie złota w elektronice, znaczące w kontekście boomu związanego ze sztuczną inteligencją.

Analityk zauważył, że zgodnie z globalną narracją złoto jest też modne i bezpieczne.

"W nadchodzących dniach ważne dla złota może być to, jak rynek będzie zapatrywał się na ruchy Fed (amerykański System Rezerwy Federalnej - red.) w tym roku, czyli interpretacja jutrzejszych zapisków z wrześniowego posiedzenia. Niewykluczone też, że w krótkim terminie poszliśmy 'za szybko i za daleko', co może przełożyć się na jakąś konsolidację poniżej 4000 dolarów" - zauważył.

Prognozy dla złota

Goldman Sachs podniósł prognozę cen złota na grudzień 2026 r. do 4900 dolarów za uncję, z 4300 dolarów, powołując się na napływ kapitału do ETF-ów i zakupy dokonywane przez banki centralne.

Cena tego szlachetnego kruszcu ostatnio wzrosła po tym, jak Fed obniżył stopy procentowe we wrześniu, co sprawiło, że instrumenty dłużne, takie jak obligacje, stały się mniej atrakcyjne dla inwestorów.

Rynek spodziewa się dwóch kolejnych obniżek stóp proc. w USA w tym roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy

"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy

Prawo
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Pieniądze

"Naprawdę niepokojące" zjawisko

Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates, zalecił we wtorek inwestorom ulokowanie około 15 proc. portfela w złocie. Jego zdaniem instrumenty dłużne nie są skutecznym sposobem na przechowywanie majątku.

- Złoto to jedyny składnik portfela aktywów, który radzi sobie bardzo dobrze, gdy typowe elementy portfela spadają - powiedział Dalio. Inwestor Ken Griffin z Citadel stwierdził, że inwestorzy zaczynają postrzegać złoto jako aktywo bezpieczniejsze niż dolar, co uznał za "naprawdę niepokojące".

Z kolei Bank of America wezwał w poniedziałek inwestorów do ostrożnego podejścia do złota. Ostrzegł klientów, że złoto stoi w obliczu wyczerpania trendu wzrostowego, co może doprowadzić do konsolidacji lub korekty w czwartym kwartale.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/REHAN KHAN

Udostępnij:
TAGI:
Złoto
Zobacz także:
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
"Prawdopodobieństwo, że towary trafiły do rosyjskich fabryk". Jest reakcja rządu
Z kraju
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
Pieniądze
Czerwona nota Interpolu
Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu
Z kraju
shutterstock_2192376717
Duże zwolnienia grupowe w tym mieście. Dwie branże narażone
Dla pracownika
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko ostrzega. "Wysokie zagrożenie"
Tech
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
Pieniądze
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
Z kraju
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
Ze świata
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
Dla pracownika
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
Pieniądze
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
Z kraju
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
Z kraju
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
Ze świata
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
Ze świata
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"
Tech
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
Prawo
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica