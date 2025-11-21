Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Fala zadłużania. Niepokój na Wall Street

Giełda w Nowym Jorku
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Źródło: TVN24
Największe firmy technologiczne coraz częściej finansują swój wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji za pomocą długu. Na Wall Street rośnie niepokój, że ta fala zadłużania - mająca napędzić rozwój AI - zwiększa ryzyko rynkowe i może oznaczać wejście branży w bardziej burzliwą fazę.

Bloomberg zaznacza, że jeszcze niedawno giganci technologiczni wykorzystywali głównie ogromne rezerwy gotówki, by pokrywać wydatki inwestycyjne (capex). Teraz jednak część z nich zamiast po gotówkę sięga po rekordowo wysokie emisje obligacji.

Obawy przed możliwą "bańką AI" udzielają się inwestorom - w piątek kontrakty futures na Nasdaq 100 traciły 0,8 proc., a na S&P 500 spadały o 0,4 proc., co oznaczało perspektywę największego tygodniowego spadku amerykańskich indeksów od początku kwietnia - informuje agencja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
Tech
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Tech

Inwestycje w AI finansowane długiem

Zdaniem analityków obecne zmiany to punkt zwrotny w historii boomu na AI. - Postrzegam to jako moment, w którym opowieść o AI dojrzewa i wchodzi w nową fazę - taką, którą prawdopodobnie będzie charakteryzować większa zmienność i dodatkowe ryzyko - powiedziała Lisa Shalett, dyrektor inwestycyjna w oddziale zarządzania majątkiem Morgan Stanley.

Shalett podkreśliła, że jeszcze niedawno wydatki na AI pochodziły głównie z firm dysponujących silnymi bilansami i solidnymi przepływami pieniężnymi. Teraz jednak sytuacja się zmienia.

- Widzimy rozszerzenie całego ekosystemu o spółki ze słabszymi bilansami, takie jak Oracle czy CoreWeave, więcej długu oraz coraz więcej wzajemnych i powiązanych relacji przychodowych. Ta współzależność między graczami tworzy ryzyko systemowe - wskazała.

Czwartkowy handel pokazał, jak rynek nerwowo reaguje na te obawy: po świetnych wynikach Nvidii akcje technologiczne wystrzeliły w górę, by kilka godzin później gwałtownie runąć, gdy inwestorzy zaczęli kalkulować rzeczywisty koszt budowy "świata AI" oraz czas potrzebny na zwrot z inwestycji.

"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Dowiedz się więcej:

"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"

Tech

Rekordowe emisje długu na rozwój AI

Według danych Bloomberg Intelligence, pięć największych firm technologicznych inwestujących w AI - Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Meta oraz Oracle - pozyskało łącznie w 2025 roku 108 mld dol. finansowania dłużnego na rozwój tej technologii. To ponad trzykrotnie więcej niż średnia roczna z poprzednich dziewięciu lat. Poniżej przykłady największych emisji z tego roku:

  • Alphabet (Google) - sprzedał obligacje o wartości 38 mld dol. na cele rozbudowy infrastruktury AI.
  • Meta (Facebook) - wyemitowała obligacje o łącznej wartości 30 mld dol. na sfinansowanie inwestycji w AI.
  • Amazon - pozyskał 15 mld dol. poprzez emisje dłużne, również z przeznaczeniem na wydatki AI.
  • Oracle - wypuścił we wrześniu obligacje za 18 mld dol., aby przyspieszyć wydatki na AI (dodatkowo konsorcjum banków zorganizowało 38 mld dol. finansowania na budowę centrów danych powiązanych z Oracle).

Tak duży napływ kapitału pożyczonego do sektora technologicznego jest ewenementem ostatnich lat. Robert Schiffman, starszy analityk kredytowy w Bloomberg Intelligence, ostrzega, że najprawdopodobniej jesteśmy dopiero na początku tej fali. Jego zdaniem obecny boom na inwestycje AI oznacza wczesną fazę ponownego zlewarowania bilansów wielkich firm.

- Możliwe, że jesteśmy we wczesnej fazie budowy infrastruktury AI, co sugeruje, że równie wcześnie jesteśmy w fazie ponownego zadłużania bilansów. Martwiłbym się, że ta fala emisji to dopiero początek - stwierdził Schiffman.

Przykład Oracle: kosztowna strategia i reakcja rynku

Sytuacja Oracle stała się dla inwestorów sygnałem ostrzegawczym, jak wysokie nakłady na AI finansowane długiem mogą odbić się na kondycji firmy. We wrześniu akcje Oracle wystrzeliły do rekordowego poziomu po tym, jak spółka ogłosiła sprzedaż obligacji za 18 mld dol. na przyspieszenie inwestycji w chmurę obliczeniową i AI. W tym samym czasie banki rozpoczęły plasowanie dodatkowego pakietu długowego wartego 38 mld dol. na budowę centrów danych powiązanych z Oracle. Euforia jednak szybko opadła - od szczytu notowań z 10 września kurs Oracle spadł już o 33 proc., gdy inwestorzy na nowo ocenili, jak agresywne wydatki kapitałowe obciążą bilans spółki i w jaki sposób są finansowane.

Niepokój kredytodawców widać było również na rynku długu: pięcioletnie kontrakty CDS (credit default swap) na obligacje Oracle - będące formą ubezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności - podskoczyły do najwyższego poziomu od trzech lat. Arnim Holzer, strateg makro w Easterly EAB, uważa, że wzrost kosztu zabezpieczenia długu Oracle nie jest zaskoczeniem.

- Firmy inwestują teraz ogromne kwoty i zobowiązują się do potężnych nakładów kapitałowych, z których część będzie finansowana długiem. Nic dziwnego, że CDS Oracle idą w górę - powiedział Holzer. Dodał, że nie oznacza to, iż akcje Oracle są bezwartościowe, ale inwestorzy powinni liczyć się z większą zmiennością notowań spółki.

Faktycznie, Oracle prognozuje około 35 mld dol. wydatków kapitałowych w obecnym roku fiskalnym, głównie na rozwój biznesu chmurowego i AI. Tak duże inwestycje odbijają się na wolnych przepływach pieniężnych firmy. Jeszcze rok temu Oracle po raz pierwszy od 1990 roku odnotował ujemne wolne przepływy pieniężne (free cash flow), a w bieżącym roku fiskalnym wolne przepływy pieniężne mają wynieść minus 9,7 mld dol. (oznacza to, że o tyle nakłady przekroczą środki generowane z działalności).

Co więcej, deficyt ten ma się powiększać w kolejnych latach - według projekcji analityków do roku finansowego 2028 wolne przepływy pieniężne Oracle mogą sięgnąć - 24,3 mld dol. Agencja S&P Global Ratings zwróciła na to uwagę, obniżając 6 listopada perspektywę ratingu kredytowego Oracle do negatywnej. W uzasadnieniu agencja wskazała, że profil kredytowy firmy uległ pogorszeniu z powodu planowanych wielomiliardowych wydatków na infrastrukturę AI i związanej z tym emisji długu.

Oracle logo
Oracle logo
Źródło: EPA

Inwestorzy chcą zwrotów

Wydatki na AI nie przestają rosnąć, ale inwestorzy patrzą im coraz uważniej na ręce. - Kiedy firmy, które nie muszą się zapożyczać, jednak pożyczają pieniądze na inwestycje, to stawia wysoką poprzeczkę dla ich zwrotów - powiedział Bob Savage, szef strategii makro w BNY - Jesteśmy teraz w fazie: pokażcie mi pieniądze - dodał.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że megakapitalizacja Big Techu pozostaje silna. Według UBS od 80 do 90 proc. nakładów inwestycyjnych wciąż finansowanych jest z przepływów pieniężnych, a nie z długu. Savage uważa więc, że choć nowe emisje długu komplikują narrację, nie zmieniają ogólnego obrazu - To może skomplikować historię, ale nie sądzę, by zmieniało całą tezę - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: rblfmr/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AIBig techWall Street
Zobacz także:
shutterstock_2590924453
Co z cenami mieszkań? Ekonomiści o "potencjale" na rynku
Nieruchomości
Wiatraki OZE
Brak postępów. Bruksela ostrzega Polskę
Z kraju
shutterstock_2510031625
Podatek w dół. Posłowie zdecydowali
Z kraju
Zatrzymano trzech podejrzanych o wyłudzenia telefonów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe ciało doradcze ministra finansów. "Obywatele mają prawo rozumieć budżet"
Z kraju
Reliance Industries
Indie ograniczają import rosyjskiej ropy. Waszyngton zadowolony
Ze świata
Komisja Europejska
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce. "Nie podjęła działań"
Z kraju
Mark Zuckerberg
Wielka ugoda. Zuckerberg zapłaci akcjonariuszom Meta 190 milionów dolarów
Tech
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin nurkuje. Kryptowaluty pod silną presją
Rynki
shutterstock_521792092
Zmiana w podatku od spadków. Sejm przyjął projekt
Pieniądze
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Wzrost cen w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska na jej tle
Ze świata
Budynek Sejmu
Posłowie tną wydatki "świętych krów"
Z kraju
shutterstock_2630540557
Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa
Ze świata
pap_20250919_18M
Blisko 55 milionów dolarów za autoportret znanej malarki
Ze świata
shutterstock_1944906046
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"
Łukasz Figielski
Uwięzieni w sklepie
Suplement diety wycofany z obrotu z powodu bakterii
Handel
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Zaskakujące wieści z USA. "Lepiej niż oczekiwano"
Rynki
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
Z kraju
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
Ze świata
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
Tech
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
Ze świata
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
Z kraju
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
Tech
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
Handel
big tech
Ponad pół miliarda euro kary dla właściciela Facebooka
Tech
Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Chcą dostępu do uranu. "W sposób niezwłoczny i całkowity"
Ze świata
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę
Z kraju
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Ze świata
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica