Kosmiczne centra, giełdowy debiut. To ma być plan Elona Muska

Rozmowy z bankami na temat oferty publicznej już się rozpoczęły, a debiut na giełdzie (IPO) może nastąpić latem przyszłego roku. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój kosmicznych centrów danych.

Debiut SpaceX na giełdzie

Reuters podał, że Elon Musk planuje wprowadzić SpaceX na giełdę w 2026 roku. Według źródła, na które powołuje się agencja, spółka chce pozyskać z rynku ponad 25 miliardów dolarów, a jej wycena ma przekroczyć bilion dolarów.

Firma rozpoczęła już rozmowy z bankami na temat oferty publicznej, a sam debiut mógłby nastąpić w czerwcu lub lipcu przyszłego roku. SpaceX nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz w tej sprawie.

Musk w 2020 roku zapowiadał, że SpaceX planuje w przyszłości wprowadzić na giełdę Starlink, gdy wzrost jego przychodów stanie się - jak to ujął - "płynny i przewidywalny".

Rozwój SpaceX

Według Bloomberga środki z IPO mają posłużyć do rozwoju kosmicznych centrów danych, w tym do zakupu chipów niezbędnych do ich działania. Pomysł ten Musk przedstawił niedawno podczas wydarzenia zorganizowanego przez Baron Capital. Wcześniej o kosmicznych centrach danych mówili także szefowie Amazona czy Google'a.

SpaceX spodziewa się osiągnąć około 15 miliardów dolarów przychodów w 2025 roku, a w 2026 roku od 22 do 24 miliardów dolarów. Zdecydowana większość tych wpływów ma pochodzić z działalności Starlinka.

Jak dotąd jedyną spółką, która osiągnęła wycenę co najmniej biliona dolarów w ramach IPO, pozostaje saudyjski koncern Aramco, który zadebiutował na giełdzie w grudniu 2019 roku z kapitalizacją około 1,7 biliona dolarów.

W zeszłym tygodniu media informowały też o planowanej sprzedaży akcji SpaceX na rynku wtórnym (poza giełdą), która miała wycenić firmę na 800 miliardów dolarów, co pozwalało jej konkurować z OpenAI o miano najcenniejszej prywatnej spółki. Elon Musk odnosząc się do tych doniesień, nazwał je "niedokładnymi".

