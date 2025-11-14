Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów

Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Atak dronów ukraińskich na rafinerię w mieście Orzeł w Rosji
Ceny ropy na światowych rynkach rosną. Analitycy wskazują, że ukraińskie ataki na rosyjskie magazyny paliw oraz zaostrzenie amerykańskich sankcji zrównoważyły wcześniejsze sygnały o nadpodaży surowca, budząc obawy o stabilność globalnych dostaw.
  • Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 1,4 proc. do 59,51 USD
  • Cena Brent na ICE na styczeń rośnie o 1,27 proc. do 63,81 USD za baryłkę.

Ukraiński dron zaatakował skład ropy naftowej w rosyjskim porcie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku, ważnym węźle eksportowym. Służby rosyjskie podały, że atak, który miał miejsce w piątek rano, uszkodził statek w porcie i skład ropy naftowej.

"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie
Dowiedz się więcej:

"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie

TVN24

CZYTAJ TEŻ: Media: czarne chmury nad Donaldem Trumpem

Ryzyko ograniczenia dostaw

- Ukraińskie ataki dronów na port w Noworosyjsku wywołały nowe obawy o zakłócenia w dostawach ropy naftowej, ponieważ port ten jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy naftowej w Rosji i nastąpił tuż po kolejnym poważnym ataku w Tuapse, który miał miejsce zaledwie dwa tygodnie temu - powiedziała June Goh, starsza analityczka rynku ropy naftowej w Sparta Commodities.

- Skala szkód nie jest jeszcze znana, ale jeśli eskalacja się utrzyma, nastąpi ograniczenie dostaw zarówno ropy naftowej, jak i produktów z Rosji - dodała.

Zapasy ropy i sankcje USA

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała w czwartek o większym niż oczekiwano wzroście zapasów ropy naftowej w USA w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy benzyny i destylatów spadły mniej niż oczekiwano.

Zapasy ropy wzrosły o 6,4 mln baryłek do 427,6 mln baryłek w tygodniu zakończonym 7 listopada, podała EIA, w porównaniu z oczekiwaniami w ankiecie Reutersa, zakładającej wzrost o 1,96 mln baryłek.

Inwestorzy obserwują również wpływ zachodnich sankcji na dostawy i przepływy handlowe ropy naftowej w Rosji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca

"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca

Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"

Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"

USA nałożyły sankcje na rosyjskie koncerny naftowe Łukoil i Rosnieft w ramach działań mających na celu skłonienie Kremla do rozmów pokojowych z Ukrainą. Sankcje zabraniają transakcji z rosyjskimi firmami po 21 listopada.

Cena ropy Brent jest w tym roku na minusie 15 proc., co wynika z rosnących oczekiwań na nadwyżkę podaży. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojusznicy ponownie uruchamiają niewykorzystane moce produkcyjne, aby odzyskać udziały w rynku, a kraje spoza tej grupy również zwiększyły produkcję.

- Obserwujemy na rynku znany schemat, z częstymi, tymczasowymi wzrostami i gwałtownymi korektami - powiedział John Driscoll, założyciel i dyrektor JTD Energy Services.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Ropa naftowaRosjaUkraina
Zobacz także:
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
PILNETak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
Z kraju
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica