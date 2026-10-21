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Ataki na statki w kluczowej cieśninie. "Ceny ropy mogą jeszcze wzrosnąć"

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ropa drożeje w środę na światowych rynkach w związku z obawami o dostawy z Zatoki Perskiej po atakach na statki w cieśninie Ormuz. Wzrosty podbija również spadek zapasów ropy i paliw w USA.

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,59 dol., czyli 1,5 proc., do 110,38 dol. za baryłkę według stanu na godz. 03.50 czasu uniwersalnego (GMT). Amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) podrożała o 1,36 dol., czyli 1,4 proc., do 99,18 dol. za baryłkę.

Ropa WTI od początku tego roku zyskała 72,5 proc., a Brent zdrożała o 81,4 proc. 

Ataki w cieśninie Ormuz. Iran wskazuje kolejny możliwy cel

Ropa drożeje, bo ataki na statki w cieśninie Ormuz zagrażają dostawom surowca z Zatoki Perskiej. W weekend w południowej części cieśniny Ormuz tankowiec wpłynął na minę morską. W maszynowni doszło do wybuchu i pożaru - informował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Tankowiec zamierzał wypłynąć z cieśniny przy wyłączonych systemach lokalizacji i nawigacji, ignorując zasady przemieszczania się przez cieśninę ustalone przez władze irańskie.

Tymczasem rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hosejn Mohebbi zasugerował w poniedziałek, że celem ataków Iranu mogą stać się też kable podmorskie w cieśninie Ormuz. Podkreślił, że "zależą od nich wszystkie światowe dane internetowe i komercyjne".

- Przez cieśninę Ormuz przebiega siedem głównych kabli, od których zależą wszystkie światowe dane internetowe i komercyjne - powiedział Mohebbi. - Przypominamy o tym wrogowi, żeby wiedział - ostrzegł przedstawiciel IRGC.

Trudna sytuacja w USA

Tymczasem w USA maleją zapasy ropy i jej produktów. Jak wynika z branżowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API), w ub. tygodniu zapasy ropy w USA spadły o 4,9 mln baryłek.

To trzeci z kolei tydzień spadku tych zapasów. Zapasy benzyny spadły z kolei o 2 mln baryłek, a paliw destylowanych - spadły o 2,6 mln baryłek.

- Dane ze Stanów Zjednoczonych potwierdzają oznaki coraz bardziej ograniczonych globalnych dostaw i wspierają ceny ropy - powiedział Yutaro Nishi, starszy analityk w Rakuten Securities Inc. - Ceny ropy mogą jeszcze wzrosnąć, jeśli w cieśninie Ormuz dojdzie do dalszych zakłóceń w dostawach nośników energii - dodał.

Z danych Vortexy dot. śledzenia ruchu statków wynika, że w ciągu pierwszych 20 dni października z Zatoki Perskiej transportowano dziennie przez Ormuz ok. 9,1 mln baryłek ropy. To znacznie mniej niż sugerowały Stany Zjednoczone, które podawały w tym miesiącu, że przez Ormuz przepływa 20 mln baryłek ropy dziennie.

Co dalej z rozmowami pokojowymi pomiędzy USA a Iranem

Tymczasem trwają rozmowy mające na celu zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę pomiędzy USA a Iranem - informowały o tym we wtorek anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

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Niepotwierdzone doniesienia mówiły, że przełom spodziewany jest jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaIranUSACieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzieceny ropy
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