Srebro jeszcze nigdy nie było tak drogie. "Efekt domina"

wydobycie metali, wydobycie surowców, złoto, srebro, miedź, nikiel, aluminium
Rynek reaguje na cła Trumpa (materiał z kwietnia 2025)
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Cena srebra przekroczyła 60 dolarów za uncję, bijąc historyczne rekordy - informuje BBC. Wzrost napędzają zarówno oczekiwane decyzje Rezerwy Federalnej, jak i rosnące zapotrzebowanie przemysłu.

We wtorek po raz pierwszy w historii cena srebra przekroczyła 60 dolarów za uncję. Złoto, które osiągnęło rekordowy poziom w październiku w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi wpływu ceł amerykańskich i globalnych perspektyw gospodarczych, również odnotowało w tym tygodniu wzrosty.

Bezpieczna przystań

Inwestorzy mają tendencję do inwestowania w metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, w miarę spadku stóp procentowych i osłabienia dolara amerykańskiego. Powszechnie oczekuje się, że w środę amerykański bank centralny obniży główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego.

Według Yeow Hee Chua z Nanyang Technological University - kiedy stopy procentowe są obniżane, inwestorzy kupują aktywa takie jak srebro, ponieważ korzyści z trzymania gotówki w banku lub kupowania krótkoterminowych obligacji maleją.

- To naturalnie przesuwa popyt w kierunku aktywów postrzeganych jako środki przechowywania wartości, w tym srebra - powiedział.

Przejście na tak zwane aktywa "bezpiecznej przystani" było również głównym powodem osiągnięcia przez złoto nowych rekordowych poziomów w ostatnim czasie, kiedy to po raz pierwszy w historii przekroczyło ono cenę 4000 dolarów za uncję.

Według Christophera Wonga, analityka banku OCBC, hossa srebra może być również postrzegana jako "efekt domina" wynikający ze wzrostu wartości złota, ponieważ inwestorzy poszukują tańszych alternatyw. W tym roku złoto zyskało ponad 50 proc. wartości, częściowo dzięki zakupom dokonywanym przez banki centralne. W tym roku wzrosły również ceny platyny i palladu.

Branża technologiczna napędza popyt na srebro

Eksperci twierdzą, że wartość srebra wzrosła również w wyniku większego popytu ze strony branży technologicznej.

- Srebro jest nie tylko aktywem inwestycyjnym, ale także surowcem. Coraz większe jest zapotrzebowanie na ten metal ze strony producentów - powiedział Kosmas Marinakis z Singapore Management University.

Ten metal szlachetny, który przewodzi prąd lepiej niż złoto lub miedź, jest wykorzystywany w produkcji m.in. samochodów elektrycznych czy paneli słonecznych.

Trudno jest jednak szybko zwiększyć podaż (ilość na rynku) srebra, ponieważ większość światowej produkcji jest produktem ubocznym kopalń, które wydobywają głównie inne metale, takie jak ołów, miedź czy złoto.

tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski

Obawy o cła

BBC zwraca uwagę, że cena srebra rośnie także ze względu na obawy o ewentualne cła nałożone na import tego metalu w ramach polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa.

Obawy przed potencjalnymi cłami doprowadziły już do gromadzenia zapasów srebra w Stanach Zjednoczonych, co spowodowało jego niedobór w innych częściach świata.

Według Marinakisa producenci starają się zapewnić sobie dostawy, aby ich działalność nie została zakłócona, co jednocześnie przyczyniło się do wzrostu cen na rynkach światowych. Ekspert dodał, że spodziewa się, iż cena srebra pozostanie wysoka w nadchodzących miesiącach.

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cena złotaCła Donalda TrumpaCłaProdukcja przemysłowaBig tech
