Prawo

Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"

ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Ewa Kopacz o zmianie czasu
Źródło: TVN24
Nie ma w Unii Europejskiej porozumienia w sprawie zniesienia zmiany czasu. Najpierw prace utknęły na siedem lat w Radzie UE, bo państwa nie mogły się porozumieć, czy pozostać przy czasie zimowym, czy letnim. Teraz piłka znowu jest po stronie Komisji Europejskiej, ale bez większych nadziei na szybki przełom.

W ostatnią niedzielę października większość Europejczyków zyska jedną godzinę, na przykład na sen, w związku z przejściem z czasu letniego na zimowy.

Kontrowersyjna zmiana czasu

Sprawa budzi kontrowersje od lat. W przeprowadzonych kilka lat temu przez Komisję Europejską konsultacjach we wszystkich państwach członkowskich 4 miliony obywateli opowiedziały się za zniesieniem zmiany czasu.

Dlatego KE w 2018 r. wyszła z propozycją, by zrezygnować z przestawiania zegarków dwa razy do roku. Propozycję szybko - bo już w 2019 r. - poparł Parlament Europejski. Stanowiska w tej sprawie nadal jednak nie przyjęły kraje członkowskie w Radzie UE.

Wśród stolic nie było porozumienia co do tego, czy Europa powinna pozostać przy czasie letnim czy zimowym. Ten element w propozycji przedstawionej przez Komisję nie został doprecyzowany.

Rozmowy polskiej prezydencji

Do sprawy powróciła polska prezydencja w pierwszej połowie 2025 r. Przeprowadziła rozmowy techniczne z państwami członkowskimi, aby wybadać, czy są szanse na porozumienie. Większość stolic powtórzyła wówczas swoje stanowisko sprzed sześciu lat, zwracając uwagę na brak oceny skutków, którą powinna była przeprowadzić KE. Komisja w czerwcu br. zobowiązała się do przeprowadzenia takiej oceny.

Dyplomaci unijni nie są jednak przekonani, że prace wśród państw członkowskich zakończą się przełomem, nawet jeśli KE opublikuje skutki zniesienia zmiany czasu.

- Wśród stolic nie zmieniło się nic, co wskazywałoby na to, że prace będą kontynuowane - powiedział PAP jeden z dyplomatów.

Co proponowała KE

W projekcie dyrektywy, którą KE zaproponowała w 2018 r., zapisano zniesienie copółrocznej zmiany czasu w całej UE oraz wprowadzenie systemu powiadomień, który byłby stosowany przez państwa UE chcące zmienić swój standardowy czas.

Obecnie w mocy pozostaje system zakładający jednogodzinne przesunięcie czasu, które ma przedłużać okres dostępu do światła dziennego w lecie.

Zmiana czasu - kiedy

W całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

W 2025 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi w najbliższy weekend, w nocy z 25 na 26 października.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zmiana czasu
