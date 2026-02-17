Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prawo

Zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy. "Jest w tej sprawie porozumienie"

Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP
Źródło: TVN24 HD
Nowy projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy został przyjęty przez Radę Ministrów - przekazała we wtorek ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Jak podkreślił rzecznik rządu na konferencji po posiedzeniu, najważniejszą zmianą jest "przyznanie uprawnień do zmiany pozornych umów cywilno-prawnych". - Oczywiście to nie jest takie uprawnienie, które nie podlega kontroli - zaznaczył Adam Szłapka.

"Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany przez resort pracy projekt o Państwowej Inspekcji Pracy umożliwiający skuteczną walkę z umowami śmieciowymi, wzmacniający PIP i sądy pracy oraz projekt nowelizacji Kodeksu pracy zwiększający ochronę przed mobbingiem!" - przekazała szefowa resortu pracy Agnieszka Dziamianowicz-Bąk w serwisie X.

Jest zielone światło Tuska na reformę PIP

Chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która na początku roku wzbudziła liczne kontrowersje.

Wcześniej przygotowany projekt zdaniem premiera Donalda Tuska miał udzielać przesadną władzę urzędnikom, a wprowadzana reforma, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi. Polecił więc przygotowanie nowego projektu. Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

- Jest w tej sprawie porozumienie – powiedział rzecznik rządu Adma Szłapka na konferencji zorganizowanej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Jak wyjaśnił, to jest projekt, który wzmacnia skuteczność ochrony kontroli przestrzegania prawa pracy. – Nowe przepisy mają lepiej chronić prawa pracowników i ograniczyć nadużywanie, czy stosowanie tak zwanych fikcyjnych umów. Chodzi tu na przykład o umowy cywilno-prawne – powiedział, zaznaczając, że rozwiązania te realizują reformę zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

- Sprowadzają się te rozwiązania przede wszystkim do przyznania uprawnień państwowej inspekcji pracy do zmiany pozornych umów cywilno-prawnych. Oczywiście to nie jest takie uprawnienie, które nie podlega kontroli. Przysługuje w takiej sytuacji odwołanie do sądu pracy – powiedział Szłapka. Jak wyjaśnił zgodnie z ustaleniami między Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwem Sprawiedliwości będą wzmocnione.

Reforma PIP - co zawiera projekt

Projekt noweli ustawy o PIP ma umożliwić Inspekcji przekształcanie nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wedle obecnej propozycji, inspektor pracy w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wydawał polecenie stronom, a więc pracodawcy i pracownikowi, zawarcia umowy o pracę albo ukształtowania stosunku prawnego tak, żeby nie było zastrzeżeń co do jego treści.

Po decyzji inspektora strony będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli polecenie zostanie prawidłowo wykonane, wówczas postępowanie zostanie zakończone. Jeśli nie, okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy lub skierować powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, w szczególności w sytuacji, gdy konieczne będzie ustalenie stosunku pracy z mocą wsteczną.

Stronom będzie przysługiwała możliwość odwołania się do sądów pracy. Decyzja okręgowego inspektora pracy stanie się wykonalna z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. Na czas postępowania sąd będzie wydawał decyzję o tzw. zabezpieczeniu, która do wypowiadania i rozwiązywania umów przewiduje stosowanie przepisów prawa pracy. Przewidziano też przepisy, które mają przeciwdziałać przewlekłości postępowań dotyczących ustalenia stosunku pracy, jak wydanie wyroku wstępnego i częściowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Zobacz także:
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
Ze świata
Donald Trump
"Trump może wszystko odciąć". Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard
Ze świata
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Kolejny kraj bierze pod lupę platformę Elona Muska
praca biuro laptop shutterstock_2689396587
Milion w dwa dnia. "Cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu"
Dla pracownika
Dominique LeBlanc, Marcelo Ebrard
Sąsiedzi dogadują się za plecami USA. "Będziemy przygotowywać plan działania"
Ze świata
Thomas Pritzker
Pokłosie akt Epsteina. Miliarder i prezes sieci hoteli rezygnuje
Ze świata
Oslo, Norwegia
Wybrano najbardziej zielone miasto świata
Turystyka
shutterstock_2219210885
Tekstylna rewolucja na horyzoncie. "To problem, który istnieje od kilku lat"
Z kraju
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski
Ze świata
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Od dziś nowe oznakowania w sklepach. "Konsument ma prawo"
Handel
Donald Trump
Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"
Ze świata
Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Magazyny w Rosji wypełnione po brzegi. Szykują się gwałtowne cięcia
Ze świata
Hawana, Kuba
Toną w śmieciach. "Są w całym mieście"
Ze świata
Święto Wiosny - Chiny
"Zawodnik z najwyższej półki". To ma być demonstracja siły
shutterstock_2126642540
Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Ich model miał być użyty do schwytania Maduro. Mogą trafić na "czarną listę" Pentagonu
Pekin, Chiny
Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"
Londyn, Wielka Brytania
"Pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca"
Dla pracownika
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Kolejna awaria popularnej platformy
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Chcą ograniczyć dzieciom dostęp do chatbotów
Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam
Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie
Pieniądze
Andrzej Domański
Domański: minister Błaszczak wstydu nie ma
Z kraju
shutterstock_2440277555
Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem
Turystyka
Marco Rubio w Budapeszcie
USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę
Ze świata
shutterstock_2635597245
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski
lupa klawiatura shutterstock_2155903641
Polacy chcą zniknąć z sieci. Fala wniosków zalewa giganta
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów
Moto
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
Z kraju
Tom Cruise i Brad Pitt
Hollywood kontra AI. Branża filmowa bije na alarm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica