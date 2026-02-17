Zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy. "Jest w tej sprawie porozumienie"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP Źródło: TVN24 HD

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany przez resort pracy projekt o Państwowej Inspekcji Pracy umożliwiający skuteczną walkę z umowami śmieciowymi, wzmacniający PIP i sądy pracy oraz projekt nowelizacji Kodeksu pracy zwiększający ochronę przed mobbingiem!" - przekazała szefowa resortu pracy Agnieszka Dziamianowicz-Bąk w serwisie X.

Jedno posiedzenie rządu i aż dwie kluczowe dla pracowników ustawy! 💪 Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany przez resort pracy projekt o Państwowej Inspekcji Pracy umożliwiający skuteczną walkę z umowami śmieciowymi, wzmacniający PIP i sądy pracy oraz projekt nowelizacji… pic.twitter.com/eaXHN6US8f — A. Dziemianowicz-Bąk (@a_dziemianowicz) February 17, 2026 Rozwiń

Jest zielone światło Tuska na reformę PIP

Chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która na początku roku wzbudziła liczne kontrowersje.

Wcześniej przygotowany projekt zdaniem premiera Donalda Tuska miał udzielać przesadną władzę urzędnikom, a wprowadzana reforma, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi. Polecił więc przygotowanie nowego projektu. Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

- Jest w tej sprawie porozumienie – powiedział rzecznik rządu Adma Szłapka na konferencji zorganizowanej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Jak wyjaśnił, to jest projekt, który wzmacnia skuteczność ochrony kontroli przestrzegania prawa pracy. – Nowe przepisy mają lepiej chronić prawa pracowników i ograniczyć nadużywanie, czy stosowanie tak zwanych fikcyjnych umów. Chodzi tu na przykład o umowy cywilno-prawne – powiedział, zaznaczając, że rozwiązania te realizują reformę zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

- Sprowadzają się te rozwiązania przede wszystkim do przyznania uprawnień państwowej inspekcji pracy do zmiany pozornych umów cywilno-prawnych. Oczywiście to nie jest takie uprawnienie, które nie podlega kontroli. Przysługuje w takiej sytuacji odwołanie do sądu pracy – powiedział Szłapka. Jak wyjaśnił zgodnie z ustaleniami między Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwem Sprawiedliwości będą wzmocnione.

Reforma PIP - co zawiera projekt

Projekt noweli ustawy o PIP ma umożliwić Inspekcji przekształcanie nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wedle obecnej propozycji, inspektor pracy w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wydawał polecenie stronom, a więc pracodawcy i pracownikowi, zawarcia umowy o pracę albo ukształtowania stosunku prawnego tak, żeby nie było zastrzeżeń co do jego treści.

Po decyzji inspektora strony będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli polecenie zostanie prawidłowo wykonane, wówczas postępowanie zostanie zakończone. Jeśli nie, okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy lub skierować powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, w szczególności w sytuacji, gdy konieczne będzie ustalenie stosunku pracy z mocą wsteczną.

Stronom będzie przysługiwała możliwość odwołania się do sądów pracy. Decyzja okręgowego inspektora pracy stanie się wykonalna z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. Na czas postępowania sąd będzie wydawał decyzję o tzw. zabezpieczeniu, która do wypowiadania i rozwiązywania umów przewiduje stosowanie przepisów prawa pracy. Przewidziano też przepisy, które mają przeciwdziałać przewlekłości postępowań dotyczących ustalenia stosunku pracy, jak wydanie wyroku wstępnego i częściowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/ams