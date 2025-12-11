Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego

shutterstock_2545539793
Wyrok TSUE ws. kredytów. Ekonomistka komentuje
Źródło: TVN24
W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu nie wiąże się automatycznie ze zrzeczeniem się przez niego zarzutu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie skierował Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rozstrzygnięcie TSUE dotyczy wzajemnych rozliczeń między bankiem a konsumentem w przypadku unieważnionych umów kredytowych.

Pytanie prejudycjalne zadał Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpatrujący sprawę z powództwa banku o zwrot kapitału kredytu zaciągniętego we franku szwajcarskim. Umowa kredytu została wcześniej unieważniona w związku z zawartymi w niej nieuczciwymi warunkami.

Pozwany przez bank konsument podniósł zarzut przedawnienia wierzytelności banku, składając jednocześnie oświadczenie o potrąceniu.

W ocenie Sądu Okręgowego w Warszawie wierzytelność banku uległa przedawnieniu, dlatego konsument miał prawo domagać się oddalenia powództwa. Zgodnie z polskim prawem złożenie oświadczenia o potrąceniu zawiera jednak w sobie zrzeczenie się zarzutu przedawnienia. W świetle polskiego prawa osoba, która dokonuje potrącenia, uznaje jednocześnie wierzytelność drugiej strony. W konsekwencji zarzut przedawnienia podniesiony przez konsumentkę nie może zostać uwzględniony, a wierzytelność banku – uznana za przedawnioną.

TSUE uznał w odpowiedzi, że w świetle dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu nie może być automatycznie rozumiane jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia wierzytelności banku o zwrot kapitału kredytu. Według TSUE dyrektywa sprzeciwia się temu, by wykonanie określonego prawa procesowego przez konsumenta było automatycznie utożsamiane z dorozumianym zrzeczeniem się innego. Musi on bowiem wyrazić swoją wolę w sposób świadomy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
Prawo
shutterstock_2037109091
"Wyraźnie przybywa młodych dłużników". I to w wersji "multi"
Najnowsze

Decyzja wpłynie na przyszłe sprawy

Trybunał w Luksemburgu doszedł do wniosku, że uzależnienie możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia od niedokonania potrącenia ogranicza prawo konsumenta do dochodzenia jego należności wynikającej z unieważnienia umowy o kredyt. - Może to uniemożliwić konsumentowi skuteczne skorzystanie z przysługujących mu praw procesowych lub zniechęcić go do skorzystania z nich - podkreślił TUSE.

W ocenie TSUE opisane orzecznictwo krajowe może też "kolidować z celem w postaci zapobiegania stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach z konsumentami". - Prowadzi ono bowiem do zneutralizowania skutków prawnych związanych ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu i umożliwia przedsiębiorcy czerpanie korzyści (przez dochodzenie wierzytelności) z jego własnego, niezgodnego z prawem zachowania - podnieśli unijni sędziowie.

ZBP o wyroku TSUE

"TSUE potwierdził, że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku o zwrot kapitału kredytu nie oznacza dorozumianego zrzeczenia się zarzutu przedawnienia" - wyjaśnił Związek Banków Polskich.

Jak dodał, w tej konkretnej sprawie konsument złożył oświadczenie o potrąceniu w sposób ewentualny, tj. na wypadek, gdyby sąd uznał zarzut przedawnienia roszczenia banku podniesiony w pierwszej kolejności za nieuzasadniony. "Okoliczności tej sprawy świadczą więc o tym, że konsument nie zamierzał rezygnować z zarzutu przedawnienia" - podkreślił Związek.

Odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalne nie rozstrzyga sporu przed sądem krajowym. To on wyda ostateczny wyrok w tej sprawie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TSUEFrankowiczekredyt frankowybank
Zobacz także:
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
Rynki
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
Z kraju
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
Tech
shutterstock_1329967172
Sprzedał akcje, by po chwili je odkupić. KNF reaguje
Z kraju
Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Rubio
Szef amerykańskiej dyplomacji nakazał zmianę czcionki
gaz rury gazociag shutterstock_1750330295
Amerykanie chcą powrotu dostaw rosyjskiej energii do Europy
ZUS
ZUS żąda zwrotu zasiłków od matek. Nalicza gigantyczne odsetki
Pieniądze
Donald Trump prezentuje swoją "złotą kartę"
Milion dolarów za "złotą kartę". Ruszają wnioski
Zarzuty dotyczą kradzieży danych z kont użytkowników serwisu Yahoo
"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów
Tech
dolary shutterstock_494422168
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
Ministerstwo Finansów
Dług publiczny rośnie. Ministerstwo podało dane
Pieniądze
lukoil hutterstock_2695361439
Co z sankcjami wobec rosyjskiego giganta? Jest decyzja
shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski
komputer, podatki, płatność, bankowość, cyberbezpieczeństwo
Zmiany w PIT. Senat dał zielone światło
Pieniądze
Panorama współczesnego Pekinu
Zakazane chipy miały trafiać do Chin
Tech
samolot airbus shutterstock_2151257993
Musieli uziemić część samolotów. Gigant zakończył akcję serwisową
shutterstock_1075102793
Szykują nowe zasady wjazdu do USA. Dotyczą też Polaków
Turystyka
Adam Glapiński
"Bardzo zły sygnał dla całego świata". Reakcje na konflikt w NBP
TVN24
shutterstock_2297130105
Podatek od spadków i darowizn na nowych zasadach. Decyzja Senatu
Pieniądze
Emmanuel Macron
"Trzy żądania" Francji. "Oczekujemy konkretnych odpowiedzi"
Chiny skazują byłego urzędnika jednostki finansowej Huarong za korupcję
Były dyrektor giganta finansowego został stracony
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Giganci pompują tu ogromne pieniądze. "Świat jest optymistycznie nastawiony"
Tech
shutterstock_2596219333
Musk podsumował swoją pracę dla Trumpa. "Pewien sukces", ale nie powtórzyłby tego
Bill Gates
"To przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo"
Tech
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
Najnowsze
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
Z kraju
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
Rynki
pap_20251008_0U7
Minister zabrał głos w sprawie składki. "Nie ma do tego przestrzeni"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica