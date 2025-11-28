Potężna wygrana w Lotto

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W czwartek, 27 listopada, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 27, 33, 38, 43, 45 i 47.

Właśnie taki zestaw liczb wylosował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 14 390 066 zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania padły 63 piątki - każda o wartości 5763,40 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 2, 16, 17, 29, 38 i 46.

Tutaj nie było już głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padło natomiast 56 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 29 listopada, o godz. 22.00. Do wygrania będą dwa miliony złotych.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

