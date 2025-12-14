Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Doniesienia o strzelaninie na popularnej plaży. Trwa akcja służb
Doniesienia o strzelaninie na popularnej plaży. Trwa akcja służb
Pieniądze

Kumulacja w Lotto rośnie do kilkunastu milionów

lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do 15 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 13 grudnia 2025 roku.

W sobotę, 13 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 10, 14, 45, 47 i 49.

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem pula na główne wygrane rośnie do 15 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania padło natomiast 79 piątek - każda o wartości 5439,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 35, 40, 41, 45, 46 i 48.

Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Dowiedz się więcej:

Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce

W przypadku tej gry również nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padły natomiast 63 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia, o godz. 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Zobacz także:
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Kolejna taka niedziela przed świętami
Handel
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Ponad 100 lotów odwołanych. Problemy też dla Polaków
Turystyka
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech
GettyImages-2100335404
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
Tech
Donald Trump
"Obaj są wspaniali". Trump ocenia kandydatów na szefów Fed
Ze świata
shutterstock_507108301
Nowy sposób podróżowania. "Nie tylko mama, tata i dzieci"
Turystyka
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Tech
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
Z kraju
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
Handel
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
Ze świata
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
Z kraju
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
Z kraju
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
Ze świata
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
Z kraju
Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
Tech
amsterdam holandia shutterstock_2580959153_1
Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji
Ze świata
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
Moto
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
Z kraju
Kadr z gry "Clair Obscur: Expedition 33", prod. Sandfall Interactive
Wybrano najlepszą grę 2025 roku
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
Tech
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Podpisano akt notarialny
Z kraju
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
Moto
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
Z kraju
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
Z kraju
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica