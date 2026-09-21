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System kaucyjny. Biedronka wprowadza ważną zmianę

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Paulina Hennig-Kloska o systemie kaucyjnym
Źródło wideo: RMF FM
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Biedronka wydłuża ważność voucherów wydawanych za zwrot opakowań objętych systemem kaucyjnym. Od 21 września klienci sieci będą mieli cztery razy więcej czasu na realizację bonu. Największe sieci w Polsce zdecydowały się na podobne kroki.

Od poniedziałku w sieci sklepów Biedronka będą obowiązywały nowe zasady realizacji bonu za zwrot butelek objętych systemem kaucyjnym. Ważność voucherów została wydłużona z 30 do 120 dni.

"Wydłużony termin da klientom więcej czasu i swobody na wykorzystanie środków z kaucji w dogodnym dla nich momencie, bez presji związanej ze zbliżającym się terminem ważności bonu" - przekazała sieć w komunikacie.

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System kaucyjny. Zmiany w Biedronce

Okres czterech miesięcy od daty wystawienia jest zdecydowanie dłuższy od wskazywanego dotychczas przez resort klimatu i środowiska.

"Po przeanalizowaniu dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w ramach systemu kaucyjnego zdecydowaliśmy się wydłużyć okres ważności voucherów. Chcemy, aby klienci mieli nie tylko łatwy dostęp do zwrotu opakowań, ale również odpowiednio dużo czasu na wykorzystanie środków pochodzących z kaucji" - przekazała Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w Biedronce.

Dodała też: "Koncentrujemy się przede wszystkim na sprawnym funkcjonowaniu istniejących rozwiązań, a jednocześnie szukamy kolejnych usprawnień, które pozwolą klientom jeszcze wygodniej korzystać z systemu zwrotu opakowań w naszej sieci".

Według danych przekazanych przez sieć do połowy września jej klienci zwrócili ponad 1,5 miliarda opakowań objętych systemem kaucyjnym. Każdego dnia w punktach zwrotu w placówkach Biedronki oddawanych jest blisko 10 milionów opakowań. Średnio na jeden wydawany przez sieć voucher przypada obecnie 24 opakowania, a jego przeciętna wartość wynosi 12 zł.

Najwyższy pojedynczy voucher wydany przez recyklomat odnotowano na początku lipca w sklepie Biedronka w Warlubiu przy ul. Starogardzkiej 8. Klient zwrócił jednorazowo 1503 opakowania, otrzymując voucher o wartości 751,50 zł.

System kaucyjny. Inne sieci

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, Lidl od 1 października wydłuża termin realizacji bonu kaucyjnego do 100 dni, a wcześniej zrobiły to inne sieci sklepów: Netto i Stokrotka dają 90 dni, Kaufland - 100 dni, a Auchan i Dino oferują kupony bezterminowe.

Hennig-Kloska o systemie kaucyjnym

Sytuację systemu kaucyjnego komentowała w poniedziałek w RMF FM Paulina Hennig-Kloska. Ministra klimatu i środowiska ponownie zapowiedziała jego rozszerzenie i odniosła się do niektórych zarzutów.

- System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas - powiedziała. Podkreśliła również, że "w samym tylko sierpniu na rynku pojawiło się pięć tysięcy dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań".

- Widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy mogli mówić o rozszerzaniu - dodała.

>>> Apel o natychmiastową likwidację systemu kaucyjnego

Pytana o to, czy jej resort nie mógłby wprowadzić np. aplikacji powiązanej z systemem kaucyjnym, która rozwiązałaby problem blaknięcia voucherów, stwierdziła, że "oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić". - Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie ja kształtuję ten system, tylko operatorzy - dodała. 

Podkreśliła, że zapowiadany system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - zgodnie z którym producenci, dystrybutorzy oraz importerzy mają ponosić odpowiedzialność za opakowania wprowadzone do obiegu w całym cyklu ich życia, również po ich wyrzuceniu - "jest na końcówce" i ma już niedługo trafić do Sejmu.

System kaucyjny w Polsce

W ramach systemu kaucji do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja", ze wskazaną kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione. System działa od początku października ubiegłego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
System kaucyjnyPaulina Hennig-KloskaMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaEkologia
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