Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną

nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Adam Glapiński: to nie były łatwe decyzje, pod ogromną presją polityczną i medialną
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
W 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżała stopy procentowe, głównie dzięki wyraźnemu wyhamowaniu inflacji. Te decyzje przełożyły się na niższe oprocentowanie większości kredytów hipotecznych. Część zadłużonych na spadku stóp procentowych na razie jednak nie skorzystała.

Inflacja konsumencka spadła z 4,7 proc. w grudniu 2024 r. do 2,5 proc. w listopadzie 2025 r. (danych za grudzień jeszcze nie ma). Inflacja bazowa – liczona po wyłączeniu cen żywności i energii – obniżyła się w tym okresie z 4 proc. do 2,7 proc.

Za obniżką inflacji poszły redukcje stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej w roku 2025 dokonała sześciu obniżek łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego spadła z 5,75 proc. w grudniu 2024 r. do 4 proc. w grudniu 2025 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
Z kraju
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju

Raty kredytów hipotecznych

Za redukcją stóp procentowych banku centralnego poszły obniżki oprocentowania kredytów, jednak – jak wynika z danych NBP - tempo tych obniżek było różne w zależności od rodzaju kredytu.

Przy czym bank centralny informację o stopach procentowych stosowanych w umowach bankowych publikuje z opóźnieniem. Ostatnie dane pochodzą z końca października 2025 r. Wtedy jeszcze skala obniżek stóp NBP wynosiła 1,25 pkt proc. (wobec 1,75 pkt proc. w całym 2025 roku), a główna stopa procentowa była na poziomie 4,5 proc. W przypadku kredytów mieszkaniowych oprocentowanie umów nowych i renegocjowanych spadło z 7,5 proc. w grudniu 2024 r. do 6,5 proc. w październiku 2025 r.

Wszystkie tegoroczne cięcia stóp procentowych obniżą ratę przykładowego kredytu o łącznie 621 złotych - wyliczał po grudniowej decyzji RPP Jarosław Sadowski z serwisu z Rankomat.pl. Chodziło o kredyt na kwotę 500 tysięcy złotych na 30 lat.

Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Dowiedz się więcej:

Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców

Część kredytobiorców mogła jednak nie odczuć redukcji stóp procentowych, bo – według danych ZBP – ok. 30 proc. wszystkich funkcjonujących kredytów zostało udzielonych na tzw. tymczasowo stałą stopę procentową (czyli zazwyczaj na okres 5 lat).

Kredyty konsumpcyjne i depozyty

Z kolei oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych prawie nie drgnęło – o ile w grudniu 2024 r. wynosiło przeciętnie 11,6 proc., to na koniec października było to 11,4 proc.

Nieznacznie spadło także oprocentowanie depozytów – w przypadku umów nowych i renegocjowanych było to 4 proc. w grudniu 2024 r. i 3,6 proc. w październiku 2025 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pieniądzeNarodowy Bank Polski
Zobacz także:
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
Pieniądze
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
Pieniądze
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
Handel
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
Ze świata
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
Pieniądze
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Ze świata
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
Ze świata
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
Ze świata
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica