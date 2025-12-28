Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną

Adam Glapiński: to nie były łatwe decyzje, pod ogromną presją polityczną i medialną Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

Inflacja konsumencka spadła z 4,7 proc. w grudniu 2024 r. do 2,5 proc. w listopadzie 2025 r. (danych za grudzień jeszcze nie ma). Inflacja bazowa – liczona po wyłączeniu cen żywności i energii – obniżyła się w tym okresie z 4 proc. do 2,7 proc.

Za obniżką inflacji poszły redukcje stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej w roku 2025 dokonała sześciu obniżek łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego spadła z 5,75 proc. w grudniu 2024 r. do 4 proc. w grudniu 2025 r.

Raty kredytów hipotecznych

Za redukcją stóp procentowych banku centralnego poszły obniżki oprocentowania kredytów, jednak – jak wynika z danych NBP - tempo tych obniżek było różne w zależności od rodzaju kredytu.

Przy czym bank centralny informację o stopach procentowych stosowanych w umowach bankowych publikuje z opóźnieniem. Ostatnie dane pochodzą z końca października 2025 r. Wtedy jeszcze skala obniżek stóp NBP wynosiła 1,25 pkt proc. (wobec 1,75 pkt proc. w całym 2025 roku), a główna stopa procentowa była na poziomie 4,5 proc. W przypadku kredytów mieszkaniowych oprocentowanie umów nowych i renegocjowanych spadło z 7,5 proc. w grudniu 2024 r. do 6,5 proc. w październiku 2025 r.

Wszystkie tegoroczne cięcia stóp procentowych obniżą ratę przykładowego kredytu o łącznie 621 złotych - wyliczał po grudniowej decyzji RPP Jarosław Sadowski z serwisu z Rankomat.pl. Chodziło o kredyt na kwotę 500 tysięcy złotych na 30 lat.

Część kredytobiorców mogła jednak nie odczuć redukcji stóp procentowych, bo – według danych ZBP – ok. 30 proc. wszystkich funkcjonujących kredytów zostało udzielonych na tzw. tymczasowo stałą stopę procentową (czyli zazwyczaj na okres 5 lat).

Kredyty konsumpcyjne i depozyty

Z kolei oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych prawie nie drgnęło – o ile w grudniu 2024 r. wynosiło przeciętnie 11,6 proc., to na koniec października było to 11,4 proc.

Nieznacznie spadło także oprocentowanie depozytów – w przypadku umów nowych i renegocjowanych było to 4 proc. w grudniu 2024 r. i 3,6 proc. w październiku 2025 r.

