Tyle przeciętnie zarabiają Polacy

Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób.
'Wzrost wynagrodzeń we wrześniu wyniósł 7,5% r/r, czyli zgodnie z naszą prognozą i stabilnie nisko po sierpniowym, najniższym od ponad 3 lat odczycie (7,1%). Taki obraz presji płacowej pozostaje solidnym argumentem dla RPP za dalszymi obniżkami stóp" - napisali w komentarzu analitycy Pekao.
"Zatrudnienie nadal miarowo spada ('zaczarowane' -0,8% rdr.). W przypadku wynagrodzeń obserwujemy nominalną podbitkę z 7,0 proc. rdr. do 7,5 proc. (idealna zgodność z konsensusem). Naszym zdaniem płace nominalne stabilizują się na niższym wzroście" - przekazali analitycy mBanku.
Z kolei eksperci PKO Research zwrócili uwagę, że "pomimo lekkiego przyspieszenia względem sierpnia, dane nie powinny stanowić dla RPP argumentu przeciwko obniżce stóp procentowych w listopadzie". " Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 0,8 proc. rdr., zgodnie z powszechnie formułowanymi oczekiwaniami" - dodali.
