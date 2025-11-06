Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą

pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Stopy procentowe w dół
Źródło: TVN24
Bank Pekao jako pierwszy w kraju zaczął oferować klientom kredyt na rachunku bieżącym oparty na nowym wskaźniku POLSTR, który docelowo ma zastąpić WIBOR.

Bank podał, że nowy produkt jest skierowany do firm z segmentu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz korporacji. Kredyt oferuje oprocentowanie zmienne oparte na POLSTR 1M Stopa Składana, powiększone o marżę banku.

Jak przekazano, oprocentowanie aktualizowane jest codziennie, co pozwala precyzyjnie odzwierciedlać warunki rynkowe oraz zwiększa przewidywalność kosztów finansowania.

POLSTR zamiast WIBOR-u

Komisja Nadzoru Finansowego na początku czerwca przekazała, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął decyzję o wyborze POLSTR jako docelowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który ma zastąpić wskaźnik referencyjny WIBOR w sytuacji zaprzestania jego opracowywania.

KNF wyjaśniła, że POLSTR przedstawia średni poziom stopy procentowej ważonej wolumenem transakcji depozytowych w złotych na hurtowym rynku pieniężnym.

Krytykowany WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ma już ponad 30 lat. Został stworzony w 1993 r. i do dzisiaj wciąż jest wykorzystywany jako podstawowa miara ceny bazowej pieniądza w umowach i instrumentach finansowych. W przypadku umów kredytów hipotecznych zawartych od 2013 r., WIBOR jest stosowany w przypadku 98,5 proc. takich kredytów.

WIBOR w uproszczeniu to wysokość oprocentowania, na jaką banki mogą udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Wskaźnik był krytykowany przez część środowisk z powodu deklaratywności ofert banków (nie musiało faktycznie dochodzić do transakcji) oraz brak - zdaniem krytykujących - adekwatnego mechanizmu kontroli ustalania WIBOR-u.

- Pojawienie się wskaźnika POLSTR nie oznacza kwestionowania konstrukcji WIBOR. One mają zupełnie inną logikę działania - mówił niedawno w rozmowie z PAP Rzecznik Finansowy Michał Ziemiak. 

- POLSTR opiera się na danych historycznych i rzeczywistych transakcjach międzybankowych. Ma więc w sposób bardziej adekwatny reagować zarówno na spadki, jak i wzrosty stóp procentowych. WIBOR jest wskaźnikiem bardziej dynamicznym, w takim znaczeniu, że jego zmiany mogą powodować znaczne zmiany wysokości oprocentowania między okresami jego ustalania. Odczuli to szczególnie kredytobiorcy posiadający kredyty oparte o WIBOR 3M i 6M w pierwszej połowie 2022 roku, kiedy to raty ich kredytów wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent. Zmiana wartości WIBOR-u wynika raczej z oczekiwań rynku, dlatego mówi się, że "patrzy w przyszłość". POLSTR jest oparty o transakcje rynkowe, które miały miejsce, więc "patrzy wstecz" - wskazał Ziemiak.

Jak wyjaśniał, w 2026 r. obydwa wskaźniki będą mogły być stosowane w obrocie jednocześnie. Niemniej jednak, według planów Narodowej Grupy Roboczej, będzie tak tylko do końca 2027 r. Od 1 stycznia 2028 r. GPW Benchmark ma zaprzestać publikowania WIBOR-u, zaś POLSTR ma stać się podstawowym wskaźnikiem referencyjnym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WIBORKREDYTY
Zobacz także:
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
Turystyka
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
Moto
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Tysiące lotów będą znikać każdego dnia. "Zobaczycie masowy chaos"
Ze świata
hanower niemcy lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1796171632
Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów. Wstrzymano ruch
Ze świata
portfel, pieniądze
Luka w podatku od nieruchomości. Kwota jest ogromna
Pieniądze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Zmiana nazwy CPK? Minister komentuje
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Duże zmiany w sklepach. "Ogromny koszt"
Handel
shutterstock_2664619663
Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"
Ze świata
Donald Trump z tablicą ceł
Przełomowa sprawa dotycząca ceł Trumpa. "To po prostu nieprawdopodobne"
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Miliony klientów w Polsce. "Intensywne prace nad nową nazwą"
Z kraju
shutterstock_790781866
Od stycznia opłaty za autostrady w górę
Ze świata
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
Ze świata
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Najdłuższy shutdown w historii kraju
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Marsha Blackburn
Google ogranicza model sztucznej inteligencji. "Halucynacje AI"
Tech
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Premier: dziś to się stało
Ze świata
shutterstock_1933279085
Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Rachunki kalkulator raty kredytów
Decyzja, która może zmienić raty kredytów
Pieniądze
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle naprawdę zarabiają Polacy
Pieniądze
działka pod cpk
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Z kraju
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Ruch wstrzymany z powodu dronów. Wiadomo, co z lotniskiem
Aktualizacja
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Kredyt umowa podpis dokument
Apetyt kredytobiorców rośnie. Rekord na horyzoncie
Pieniądze
Wylot do Egiptu opóźniony (zdjęcie ilustracyjne)
Minister ostrzega przed "masowym chaosem" w podróżowaniu
Ze świata
Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Premier deklaruje gotowość
Ze świata
shutterstock_2044480022
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
hakerzy, dezinformacja
"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"
Z kraju
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica