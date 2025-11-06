Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą

Stopy procentowe w dół Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bank podał, że nowy produkt jest skierowany do firm z segmentu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz korporacji. Kredyt oferuje oprocentowanie zmienne oparte na POLSTR 1M Stopa Składana, powiększone o marżę banku.

Jak przekazano, oprocentowanie aktualizowane jest codziennie, co pozwala precyzyjnie odzwierciedlać warunki rynkowe oraz zwiększa przewidywalność kosztów finansowania.

POLSTR zamiast WIBOR-u

Komisja Nadzoru Finansowego na początku czerwca przekazała, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął decyzję o wyborze POLSTR jako docelowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który ma zastąpić wskaźnik referencyjny WIBOR w sytuacji zaprzestania jego opracowywania.

KNF wyjaśniła, że POLSTR przedstawia średni poziom stopy procentowej ważonej wolumenem transakcji depozytowych w złotych na hurtowym rynku pieniężnym.

Krytykowany WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ma już ponad 30 lat. Został stworzony w 1993 r. i do dzisiaj wciąż jest wykorzystywany jako podstawowa miara ceny bazowej pieniądza w umowach i instrumentach finansowych. W przypadku umów kredytów hipotecznych zawartych od 2013 r., WIBOR jest stosowany w przypadku 98,5 proc. takich kredytów.

WIBOR w uproszczeniu to wysokość oprocentowania, na jaką banki mogą udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Wskaźnik był krytykowany przez część środowisk z powodu deklaratywności ofert banków (nie musiało faktycznie dochodzić do transakcji) oraz brak - zdaniem krytykujących - adekwatnego mechanizmu kontroli ustalania WIBOR-u.

- Pojawienie się wskaźnika POLSTR nie oznacza kwestionowania konstrukcji WIBOR. One mają zupełnie inną logikę działania - mówił niedawno w rozmowie z PAP Rzecznik Finansowy Michał Ziemiak.

- POLSTR opiera się na danych historycznych i rzeczywistych transakcjach międzybankowych. Ma więc w sposób bardziej adekwatny reagować zarówno na spadki, jak i wzrosty stóp procentowych. WIBOR jest wskaźnikiem bardziej dynamicznym, w takim znaczeniu, że jego zmiany mogą powodować znaczne zmiany wysokości oprocentowania między okresami jego ustalania. Odczuli to szczególnie kredytobiorcy posiadający kredyty oparte o WIBOR 3M i 6M w pierwszej połowie 2022 roku, kiedy to raty ich kredytów wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent. Zmiana wartości WIBOR-u wynika raczej z oczekiwań rynku, dlatego mówi się, że "patrzy w przyszłość". POLSTR jest oparty o transakcje rynkowe, które miały miejsce, więc "patrzy wstecz" - wskazał Ziemiak.

Jak wyjaśniał, w 2026 r. obydwa wskaźniki będą mogły być stosowane w obrocie jednocześnie. Niemniej jednak, według planów Narodowej Grupy Roboczej, będzie tak tylko do końca 2027 r. Od 1 stycznia 2028 r. GPW Benchmark ma zaprzestać publikowania WIBOR-u, zaś POLSTR ma stać się podstawowym wskaźnikiem referencyjnym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD