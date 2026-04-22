Rozliczenie PIT po terminie. Na co się przygotować?

Termin rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2025 rok - składanego w 2026 roku - upływa 30 kwietnia. W tym roku nie będzie wydłużenia terminu, bo ostatni dzień kwietnia przypada w dzień roboczy (w czwartek).

Najczęściej składane zeznania, takie jak PIT-37 i PIT-38, dotyczące osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, są rozliczane automatycznie. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, system uzna je za złożone. Nie obejmuje to jednak wszystkich form rozliczenia, w tym m.in. PIT-28, PIT-36 czy PIT-36L.

Konsekwencje spóźnionej deklaracji podatkowej

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może oznaczać wykroczenie skarbowe. Jeśli jednak fiskus dojdzie do wniosku, że doszło do uchylenia się od obowiązku podatkowego i narażenia podatku na uszczuplenie, działanie podatnika może zostać uznane za przestępstwo skarbowe. Ustawowy próg dla wykroczenia skarbowego stanowi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2026 roku wynosi ono 4 806 złotych, a więc próg stanowi 24 030 złotych.

Za wykroczenie może grozić nam grzywna o wartości od 1/10 do nawet dwudziestu płac minimalnych (czyli w 2026 od 4 806 do 96 120 złotych). Przestępstwa skarbowe są natomiast rozpatrywane przez sąd. Grozi za nie do 720 stawek dziennych (1/30 miesięcznego wynagrodzenia podatnika), kara pozbawienia wolności lub obie na raz.

Po upływie terminu złożenia deklaracji powstaje zaległość podatkowa - Urząd Skarbowy może naliczać odsetki za każdy dzień zwłoki. Odsetek nie nalicza się tylko, jeśli ich wysokość nie przekracza 8,70 złotego (stanowiące według ustawy trzykrotność opłaty pocztowej za list polecony). Nie oznacza to jednak, że takiej kwoty nie musimy zwrócić. Wartość odsetek stanowi 10,5 proc. kwoty zaległości w skali roku (obliczana na podstawie stopy lombardowej ustanawianej przez NBP).

Jeśli z automatycznego rozliczenia wynika niedopłata, Urząd skarbowy poinformuje o tym podatnika, który ma wówczas 7 dni na uregulowanie zaległości.

Czynny żal. Kiedy można złożyć?

Jeżeli spóźniłeś się z deklaracją - czyli popełniłeś co najmniej wykroczenie skarbowe - a fiskus jeszcze tego nie zauważył, dalej masz szansę uniknąć konsekwencji. Czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego skierowany do urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, w którym informujemy o "istotnych okolicznościach popełnienia czynu".

Wraz z czynnym żalem musisz również złożyć zaległe deklaracje podatkowe lub zapłacić w całości należności, wraz z odsetkami. Nie ma określonego terminu na jego złożenie, jednak musi to nastąpić zanim organ ścigania będzie miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynnego żalu nie można składać, jeśli:

zostałeś wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego

jesteś w trakcie postępowania kontrolnego

zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego

nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal możesz złożyć na piśmie, przedstawić ustnie do protokołu lub złożyć w formie elektronicznej przez platformę e-Urząd Skarbowy albo wysyłając pismo ogólne przez Biznes.gov.pl. Pismo złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Czynny żal. Co powinien zawierać?

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru ani formularza. Jednak w składanym zawiadomieniu powinny się znaleźć:

twoje dane,

adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego,

opis popełnionego czynu i jego okoliczności,

wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym,

informację o tym, czy czyn został naprawiony albo w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązujesz się do jego naprawienia.

Co istotne, składając PIT po terminie, nie możesz przekazać swojego 1,5 proc. podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego.

