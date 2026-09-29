Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Nawrocki podpisze ustawę o paliwach? Przydacz odpowiada

|
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Marcin Przydacz o ponownej propozycji rządu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydencki minister Marcin Przydacz stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego w TVN24, że wprowadzenie w życie rządowej propozycji może przełożyć się na wyższe ceny na stacjach. Jego zdaniem ustawa dotycząca podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych "ma walor niekonstytucyjności".

Rząd opowiada się za wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i powrotem pakietu "Ceny Paliwa Niżej", natomiast prezydent Karol Nawrocki proponuje rozwiązania pod nazwą "Paliwo Kosztuje Normalnie".

We wtorek na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został zapytany, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze rządową ustawę.

Przydacz o decyzji prezydenta

- To jest decyzja prezydenta - odparł Przydacz.

I dodał: - Co się powinno wydarzyć w tej sprawie? Powinna być zamrożona marża, bo Orlen nie powinien zarabiać 2,5 złotego na każdym litrze, tylko może wystarczy mu trzydzieści groszy.

Obniżka marży to jedno z rozwiązań zaproponowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. W połowie września skierował on do Sejmu projekt ustawy obniżającej ceny paliw.

- Po drugie jest możliwość obniżenia VAT-u, jeśli nie do zera - bo to proponował Donald Tusk - to do ośmiu procent. Jest opłata paliwowa. Jest akcyza. Można zrobić wiele, natomiast chce się wojować właśnie z prezydentem - stwierdził prezydencki minister.

"Paliwo Kosztuje Normalnie". Co zakłada projekt prezydenta?
Dowiedz się więcej:

"Paliwo Kosztuje Normalnie". Co zakłada projekt prezydenta?

Z kraju

Przydacz: przedsiębiorcy podniosą ceny

W ocenie Przydacza rządowy projekt nowej daniny spowoduje podwyżki cen na stacjach. - Ciekawa interpretacja, że jak się przedsiębiorcom dorzuca podatków, to oni obniżają ceny swoich produktów. Czy może zawyżają? - mówił gość TVN24.

- Załóżmy, że prezydent podpisze tę ustawę. Choć ona ma walor niekonstytucyjności niestety, bo łamie podstawową zasadę, czyli że prawo nie działa wstecz. Czy pan jest w stanie obiecać, że jeżeli prezydent podpisze - nie wiem, czy to zrobi - to będzie paliwo po 5,19 złotego, zobaczymy? - pytał retorycznie Przydacz.

OGLĄDAJ: Przydacz o cenach paliw: można zrobić wiele, ale chce się wojować z prezydentem
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Propozycje obniżki cen paliw

Prezydencki projekt "Paliwo Kosztuje Normalnie" przewiduje m.in. czasowe zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość elastycznego obniżania akcyzy oraz ustawowe limity marż rafineryjnych, importowych i hurtowych.

Rząd zaproponował natomiast nałożenie tzw. windfall tax na koncerny paliwowe.

W czerwcu Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą taką daninę, ale w lipcu prezydent Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej, wstrzymując jej wejście w życie.

18 września Sejm ponownie uchwalił ustawę zawierającą podobne przepisy. Obecna ustawa różni się od pierwotnej przede wszystkim przesunięciem okresu naliczania podatku na przedział od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. (wcześniej miał on obowiązywać do końca grudnia 2026 r.). Ponadto minister finansów i gospodarki otrzymał upoważnienie do obniżenia stawki podatku akcyzowego od paliw ciekłych w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą podatkiem od nadzwyczajnych zysków objęci zostaną przedsiębiorcy produkujący paliwa w Polsce oraz podmioty sprowadzające je z zagranicy na podstawie koncesji na obrót paliwami.

Wpływy z daniny, szacowane pierwotnie na około 4 mld zł, mają posłużyć sfinansowaniu kolejnej odsłony rządowego programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego całkowity koszt Ministerstwo Finansów określiło na ok. 5,2 mld zł.

Premier Donald Tusk zadeklarował wcześniej natychmiastowe uruchomienie obniżek cen paliw niezwłocznie po złożeniu podpisu przez prezydenta.

Pierwsza edycja pakietu CPN ruszyła pod koniec marca br. jako reakcja na wzrost cen ropy w następstwie wojny USA i Izraela z Iranem i obejmowała obniżkę VAT-u, akcyzy oraz mechanizm ceny maksymalnej. Druga edycja programu obowiązywała od 17 do 31 sierpnia bez obniżki akcyzy.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwtankowanieKarol NawrockiMarcin Przydacz
Zobacz także:
OpenAI ChatGPT
"Eksplozja inteligencji". Liderzy AI apelują do polityków
Tech
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Awaria rządowego portalu. Pilny komunikat
Tech
Teheran, Iran
Ropa znów płynie z Zatoki Perskiej. Iran pod ścianą
Ze świata
shutterstock_1430700617
Tam latamy. Najpopularniejsze kierunki
Turystyka
Spotkanie Wołodymyra Zełeńskiego i premiera Ukrainy Serhija Koreckiego (12.07.2026)
Ukraina przyparta do muru. "Świadczy o krytycznej sytuacji"
Ze świata
zlote tarasy warszawa - Nataly Reinch shutterstock_740229268
Tego nie było od lat. Branża w odwrocie
Moto
Władimir Putin
Putin się nie zatrzymuje. Rosja przejmuje zachodnie aktywa
Ze świata
Bangkok, Tajlandia, powódź
Paraliż i gigantyczne straty. Pierwsze szacunki
Ze świata
Xi Jinping i Donald Trump
Ból głowy Trumpa. "To wielkie strategiczne zwycięstwo dla Chin"
Ze świata
Mateusz Morawiecki na sali posiedzeń Sejmu
Pozywają Skarb Państwa na miliardy. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
Donald Tusk
12-minutowy monolog Tuska. "To jest piekielna cena"
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Lojalni, zaangażowani, nie szukają kumpla. Rynek pracy ich pomija
Dla pracownika
Donald Trump
Trump: rozmawiałem z Zełenskim, powiedziałem mu
Ze świata
Trump/CNN
Trump spotkał się z szefem Anthropic. Nie chce hamulca dla AI
Tech
Kopalnia węgla brunatnego Konin (ilustracyjne)
Pół tysiąca osób. Cięcia w polskim gigancie
Z kraju
shutterstock_2688189263
Nvidia ogłasza największe zwiększenie skupu akcji w historii
Tech
Nvidia Hugging Face
Nvidia reaguje na ataki agentów AI. Nowe narzędzia mają zatrzymać je w izolacji
Tech
Warszawa miasto rowerzysci shutterstock_2755409453
To ma utrzymać Polskę na ścieżce wzrostu. Fitch wskazuje kluczowy element
Z kraju
robotnik_shutterstock_86230687.jpg
Firmy miały uzgadniać przebieg przetargów. UOKiK reaguje
Z kraju
lotnisko bagaz podroz sen spi kobieta AdobeStock_810882294
Inflacja dopada hobby. Wolny czas kosztuje coraz więcej
Pieniądze
Xi Jinping i Donald Trump
Chiny ujawniają szczegóły porozumienia z USA. W grze handel wart miliardy
Ze świata
Lotnisko Heathrow
Heathrow miało zdążyć do 2035 roku. Teraz pada inny termin
Ze świata
Bill Gates
Gates apeluje. "Nie wystarczy odcięcie zasilania"
Tech
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny po roku. Ekspertka wskazuje problemy
Z kraju
Donald Trump
Trump powiedział "nie". Ropa mocno drożeje
Pieniądze
lekarz laptop zdrowie shutterstock_2797802703
Enel-Med ujawnia skalę wycieku. Nowe informacje
Z kraju
Chiny, AI, sztuczna inteligencja
Niebezpieczne zachowania sztucznej inteligencji. Problem może być ogromny
Tech
Luiz Inacio Lula da Silva
Prezydencki zakaz tuż przed wyborami. "To jest jak rak"
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii Europejskiej. Przedłużają umowę na gaz z Rosją
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska stała się fenomenem
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica