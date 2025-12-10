Zmiany w PIT. Senat dał zielone światło

Za ustawą głosowało 91 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Celem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podniesienie limitu przychodów uprawniających przedsiębiorcę do wyboru kasowej metody rozliczenia podatku dochodowego z 1 mln do 2 mln zł.
Zmiany w PIT od 2026 roku
Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego, obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury.
Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można je uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.
Ustawa zostanie teraz przesłana do prezydenta. Ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock