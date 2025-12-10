Zmiany w PIT. Senat dał zielone światło

Kasowy PIT. Minister Maciej Berek wyjaśnia (mat. z 2024 roku) Źródło: TVN24 BIS

Za ustawą głosowało 91 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podniesienie limitu przychodów uprawniających przedsiębiorcę do wyboru kasowej metody rozliczenia podatku dochodowego z 1 mln do 2 mln zł.

Zmiany w PIT od 2026 roku

Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego, obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury.

Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można je uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.

Ustawa zostanie teraz przesłana do prezydenta. Ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

