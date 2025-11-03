"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta

Nawrocki: Via Baltica stwarza nowe możliwości współpracy Źródło: TVN24

Prezydent zapowiedział w kampanii wyborczej "sprawiedliwą waloryzację emerytur" - tak, aby najniższe świadczenia rosły o co najmniej 150 zł.

W poniedziałek w Sochaczewie Nawrocki podpisał projekt ustawy "godna emerytura", który zostanie złożony w Sejmie.

Prezydent przypomniał, że wśród stu konkretów, czyli obietnic złożonych przez premiera Donalda Tuska w czasie kampanii wyborczej, znalazła się dwukrotna waloryzacja emerytur, która nie została zrealizowana.

- Zwracam się do pana premiera Donalda Tuska i do całego rządu, że ja taką waloryzację jako prezydent Polski z chęcią bym podpisał, tylko ona nie przeszła, mimo że padła taka obietnica. Ale nie zamierzam czekać i dlatego dziś się spotkaliśmy - mówił prezydent.

Wyjaśnił, że w projekcie zaproponował podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób procentowy i kwotowy, aby najniższe świadczenia rosły o co najmniej 150 zł. Dodał, że w XXI w. Polska zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2 tys. zł. Zapewnił seniorów, że mają w nim wsparcie.

- Jeśli rząd polski nie zrealizuje swojej obietnicy w odniesieniu do podwójnej waloryzacji emerytury, to projekt ustawy "godna emerytura", wierzę, że jeszcze w tym parlamencie, zyska aprobatę polskich posłów. I nie będzie tam funkcjonowała pragmatyka polityczna, partyjna, tylko po prostu większość parlamentarna uzna, że seniorom się te rozwiązania należą - stwierdził.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto.

