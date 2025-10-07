Logo TVN24
Kumulacja w górę. Do wygrania 200 milionów złotych

shutterstock_2044480022
Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?
Źródło: TVN24
Nikomu nie udało się poprawnie wytypować wszystkich liczb, które padły podczas wtorkowego losowania Eurojackpot. W efekcie kumulacja rośnie do 200 milionów złotych. W Polsce najwyższe były trzy wygrane czwartego stopnia - każda o wartości ponad 240 tysięcy złotych. Oto wyniki losowania z 7 października 2025 roku.

We wtorek, 7 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 10, 22, 38, 42, 48 oraz 2 i 9.

Do wygrania było 150 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie takiego zestawu . W efekcie kumulacja rośnie do 200 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrane drugiego stopnia (5+1) trafią do trzech graczy z Niemiec. Wyniosły one po 507 933,50 euro, co w przeliczeniu daje niemal 2,2 mln zł.

W Polsce odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia (4+2), każda w wysokości 239 335,50 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Ogromne wygrane w Lotto. Kumulacja rozbita

Ogromne wygrane w Lotto. Kumulacja rozbita

Operator wózka widłowego został milionerem. Po "trzymiesięcznej imprezie" trafił do szpitala

Operator wózka widłowego został milionerem. Po "trzymiesięcznej imprezie" trafił do szpitala

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 10 października o godz. 20.15.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

EurojackpotWyniki losowania
