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Dwa rekordy. Nowy trend par

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Kredyt umowa podpis dokument
Dlaczego Polacy się rozwodzą?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: fizkes/Shutterstock
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Polacy coraz rzadziej decydują się na małżeństwo, a z drugiej strony coraz częściej regulują kwestie majątkowe - pisze "Rzeczpospolita". Poprzedni rok przyniósł parę rekordów.

W 2025 r. nad Wisłą ustanowiono dwa rekordy - Polacy zawarli:

  • najmniej małżeństw od czasów powojennych - 133 tys.,
  • najwięcej umów majątkowych - blisko 70 tys., czyli o 35 proc. więcej niż dekadę temu.

W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa - pisze gazeta.

Powody intercyzy

- Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana - podkreśla w rozmowie z "Rz" dr Piotr Marquardt, notariusz z Katowic.

Przyznaje, że choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częstą przyczyną podpisywania intercyz, to coraz częściej decydują się na to również ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać.

Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami..

Źródło: PAP
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Tagi:
małżeństwaRozwód
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