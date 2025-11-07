Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat

"Wtorek 11 listopada to dzień wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu" - przekazała Krakowa Izba Rozliczeniowa (KIR) w komunikacie. Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce.
Kiedy przyjdzie przelew wysłany 11 listopada?
KIR wyjaśniła, że "rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy".
Zatem, jak dodano, "przelewy, które zlecimy w poniedziałek, 10 listopada po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym - czyli w środę, 12 listopada".
System Euro Elixir
Izba przekazała również, że "system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 11 listopada będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem". Jak wyjaśniono, tego dnia "KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych"
"Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta" - dodano.
Autorka/Autor: Pkarp/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock