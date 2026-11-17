Pieniądze Ile wydamy na święta w 2026 roku? Rachunek zależy od województwa Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Najwięcej na organizację świąt zamierzają wydać mieszkańcy województwa podlaskiego - średnio 1716 zł. Wysokie budżety deklarują również respondenci z województw zachodniopomorskiego (1636 zł) i łódzkiego (1633 zł).

Najskromniejsze wydatki planują mieszkańcy województw podkarpackiego (1103 zł), lubelskiego (1181 zł) i śląskiego (1249 zł).

Prezenty kluczowe w budżecie

Największą pojedynczą pozycją w świątecznym budżecie pozostają prezenty. Ankietowani zamierzają przeznaczyć na nie średnio 481 zł, czyli o 186 zł mniej niż w 2025 roku.

Przygotowanie tradycyjnych potraw ma kosztować przeciętnie 447 zł. Kolejne 169 zł pochłoną dojazdy i podróże, natomiast na dekoracje, choinkę oraz przygotowanie domu badani planują wydać średnio 117 zł. Pozostałe wydatki świąteczne wyniosą około 196 zł.

Czym Polacy kierują się przy wyborze prezentów?

Przy wyborze upominków ankietowani kierują się przede wszystkim gustem obdarowywanego (42,7 proc.) i atrakcyjną ceną (39,4 proc.).

Na kolejnych miejscach są funkcjonalność (28,7 proc.) oraz cena nieprzekraczająca założonego budżetu (25 proc.). Własny gust wskazuje 19,6 proc. badanych, a łatwość zakupu 13,7 proc.

Znacznie rzadziej decydują marka (7,1 proc.), pochodzenie produktu (7,2 proc.), ekologiczność (2,2 proc.) czy moda (1,8 proc.).

Prawie połowa badanych przyznaje, że co najmniej czasami przekracza kwotę założoną na prezenty, w tym 14 proc. robi to często lub zawsze. Nigdy budżetu nie przekracza 15,2 proc.

Jednocześnie niemal 59 proc. badanych ma jakieś zasady wręczania prezentów ustalone z bliskimi, a 33,9 proc. nie ustalało żadnych.

Zakupy prezentów to w większości kwestia kilku tygodni przed świętami (39,4 proc.). Co piąty badany (19,6 proc.) zostawia je na ostatnią chwilę. Z kolei 19 proc. zaczyna kupować kilka miesięcy wcześniej, a 14,9 proc. szuka okazji przez cały rok.

Niemal co piąty badany ma zbyt mały budżet

Ponad 40 proc. uczestników badania zamierza kupić wszystkie produkty potrzebne na święta, wybierając jednak najtańsze z nich. Kolejne 30 proc. planuje zrobić niezbędne zakupy bez ograniczania się wyłącznie do najtańszych artykułów.

Jednocześnie 19,4 proc. respondentów przyznaje, że ich budżet nie pozwoli na pokrycie wszystkich tradycyjnych wydatków związanych z Bożym Narodzeniem.

Koszty paliwa wpłyną na świąteczne podróże

Rosnące ceny paliw na świecie wpłyną również na świąteczne podróże. Z wyjazdów całkowicie zamierza zrezygnować 11,2 proc. badanych, a 11,7 proc. ograniczy liczbę podróży lub odwiedzin.

Część respondentów poszuka tańszych sposobów dotarcia do bliskich (4,8 proc.) albo zdecyduje się skrócić pobyt (3,7 proc.).

Ponad jedna czwarta ankietowanych (26,2 proc.) deklaruje, że koszty nie wpłyną na ich świąteczne wyjazdy. Z kolei 30,4 proc. w ogóle nie planuje podróżować w tym okresie.

Święta z bieżących dochodów

Większość Polaków zamierza sfinansować świąteczne przygotowania z bieżących dochodów.

"Podobnie jak w ubiegłym roku, większość Polaków zamierza pokryć świąteczne wydatki z bieżących dochodów (71,6 proc.). Niemal 17 proc. sięgnie po pieniądze odkładane specjalnie na Boże Narodzenie" - wskazali autorzy badania.

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Jak dodali, z karty kredytowej lub płatności odroczonych zamierza skorzystać po około 4,5 proc. badanych.

Barometr Providenta to cykliczne badanie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Tegoroczna edycja została przeprowadzona metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków w październiku 2026 roku.