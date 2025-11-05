Logo TVN24
Pieniądze

Apetyt kredytobiorców rośnie. Rekord na horyzoncie

Kredyt umowa podpis dokument
Nieruchomości. Koszty najmu a rata kredytu
Źródło: TVN24
Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w październiku 2025 roku wzrosła o 34,3 procent rok do roku - podał BIK w komunikacie. O kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 42,92 tysiąca osób, o 24,5 procent więcej niż rok temu. Rośnie również średnia wartość wnioskowanego kredytu.

"O 34,3 proc. rdr wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w październiku 2025 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w październiku 2025 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 34,3 proc. w porównaniu do października 2024 r." - podano w komunikacie BIK.

"W październiku 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 42,92 tys. osób w porównaniu do 34,48 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 24,5 proc. rdr. W październiku br. wzrosła również o 7,6 proc. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do września br." - dodano.

Z danych BIK wynika, że średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w październiku 2025 r. 474,86 tys. zł i była wyższa o 7,9 proc. niż w październiku 2024 r. W porównaniu do września br. była ona wyższa o 0,5 proc.

Ogromny wzrost liczby takich kredytów. Najwięcej w historii

Ogromny wzrost liczby takich kredytów. Najwięcej w historii

Nieruchomości
Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola

Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola

Nieruchomości

"Możemy spodziewać się rekordowej wartości"

"W październiku br. niemal o jedną czwartą więcej osób niż rok temu złożyło wniosek o kredyt mieszkaniowy. Potwierdza to rosnący trend zainteresowania bankowym kredytem na zakup swojego 'M'. Apetyt kredytobiorców rośnie równolegle do decyzji, a nawet do samych zapowiedzi RPP, odnośnie do zmiany poziomu stóp procentowych. Wpływ ostatniej obniżki o 0,25 pkt proc. z początku października br. będzie lepiej widoczny w Indeksie Popytu w listopadzie br." - napisano w komentarzu do danych.

"Jeśli obecne tempo sprzedaży kredytów zostanie utrzymane i nadal będzie rosła średnia kwota kredytu, to możemy spodziewać się rekordowej wartości kredytów hipotecznych udzielonych w 2025 roku" - dodano.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: fizkes/Shutterstock

