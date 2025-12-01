Logo TVN24
Nieruchomości

Wielka fala kredytowa. Rekord na rynku

Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Adam Glapiński: poluzowaliśmy politykę dzięki całej sekwencji decyzji NBP
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Banki udzieliły w październiku kredytów na mieszkania o wartości prawie 10 miliardów złotych. To najwyższa suma od grudnia 2014 roku, czyli od początku prowadzenia statystyk - poinformował Narodowy Bank Polski.

Bank centralny przekazał w oświadczeniu, że we wrześniu banki udzieliły kredytów za 9 miliardów 574 milionów zł. W październiku było to z kolei 9 miliardów 962 milionów zł.

W okresie styczeń-październik banki udzieliły kredytów wartych 80 miliardów 130 milionów zł wobec 71 miliardów 381 milionów zł w analogicznym okresie 2024 roku.

NBP podał również, że w październiku średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosło 6,49 proc., wobec 6,60 proc. we wrześniu. W październiku 2024 roku średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,40 proc.

Wzrost kredytów konsumenckich

W raportowanym okresie, czyli w październiku 2025 banki na cele konsumpcyjne udzieliły kredytów na 11 miliardów 618 milionów zł (we wrześniu było to 11 miliardów 307 milionów zł). Między styczniem a październikiem banki udzieliły z kolei kredytów wartych 112 miliardów 308 milionów zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 88 miliardów 111 milionów zł).

nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
Z kraju
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Z kraju

Niższe oprocentowanie kredytów

NBP przekazał ponadto, że średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wyniosło 11,24 proc., wobec 11,42 proc. we wrześniu. W październiku ubiegłego roku było to 12,32 proc.

Jeśli chodzi o średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych to w październiku wyniosło ono 3,56 proc. (we wrześniu było to 3,61 proc.)

Mniej pożyczek dla przedsiębiorstw

Bank centralny dodał, że jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to banki udzieliły im w październiku kredytów na 12 miliardów 40 milionów zł, wobec 16 miliardów 103 milionów zł we wrześniu. W okresie styczeń-październik banki udzieliły firmom kredytów wartych 132 miliardów 943 milionów zł (w 2024 r. było to 132 miliardów 905 milionów zł).

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica