Wielka fala kredytowa. Rekord na rynku

Bank centralny przekazał w oświadczeniu, że we wrześniu banki udzieliły kredytów za 9 miliardów 574 milionów zł. W październiku było to z kolei 9 miliardów 962 milionów zł.

W okresie styczeń-październik banki udzieliły kredytów wartych 80 miliardów 130 milionów zł wobec 71 miliardów 381 milionów zł w analogicznym okresie 2024 roku.

NBP podał również, że w październiku średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosło 6,49 proc., wobec 6,60 proc. we wrześniu. W październiku 2024 roku średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,40 proc.

Wzrost kredytów konsumenckich

W raportowanym okresie, czyli w październiku 2025 banki na cele konsumpcyjne udzieliły kredytów na 11 miliardów 618 milionów zł (we wrześniu było to 11 miliardów 307 milionów zł). Między styczniem a październikiem banki udzieliły z kolei kredytów wartych 112 miliardów 308 milionów zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 88 miliardów 111 milionów zł).

Niższe oprocentowanie kredytów

NBP przekazał ponadto, że średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wyniosło 11,24 proc., wobec 11,42 proc. we wrześniu. W październiku ubiegłego roku było to 12,32 proc.

Jeśli chodzi o średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych to w październiku wyniosło ono 3,56 proc. (we wrześniu było to 3,61 proc.)

Mniej pożyczek dla przedsiębiorstw

Bank centralny dodał, że jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to banki udzieliły im w październiku kredytów na 12 miliardów 40 milionów zł, wobec 16 miliardów 103 milionów zł we wrześniu. W okresie styczeń-październik banki udzieliły firmom kredytów wartych 132 miliardów 943 milionów zł (w 2024 r. było to 132 miliardów 905 milionów zł).

