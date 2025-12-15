Logo TVN24
Nieruchomości

Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"

shutterstock_2589304837_1
Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Źródło: TVN24
Deweloperzy w listopadzie sprzedali o 70 procent mieszkań więcej niż przed rokiem - wynika z raportu Otodom. Ruch zwiększył się także na rynku wtórnym.

Listopad 2025 potwierdził utrzymującą się wysoką aktywność kupujących na rynku wtórnym. Dane z serwisu Otodom pokazują, że Polacy intensywnie przeglądali ogłoszenia dotyczące mieszkań z drugiej ręki, choć dynamika zmian różniła się w zależności od lokalizacji.

Jak wskazują dane Otodom w największych miastach, liczba zapytań była nawet o ponad 20 wyższa niż rok wcześniej.

Gwałtowny wzrost na rynku pierwotnym

Końcówka roku należała jednak do deweloperów, którzy skutecznie przyciągnęli uwagę kupujących, zwiększając sprzedaż o ponad 70 proc. rok do roku.

Największy wzrost liczby zapytań odnotowano w Katowicach - 23 proc. rok do roku, Poznaniu - 22 proc. oraz Warszawie - 21 proc. W listopadzie na Warszawę przypadła jedna trzecia całkowitego popytu wśród siedmiu analizowanych rynków (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice).

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że porównanie miesiąc do miesiąca pokazuje bardziej zróżnicowany obraz.

W części miast zainteresowanie nadal rosło: we Wrocławiu o 2,1 proc miesiąc do miesiąca, w Katowicach o 1,4 proc. a w Warszawie o niespełna 1 proc.

Z kolei w innych lokalizacjach odnotowano spadki: w Trójmieście o 8 proc. miesiąc do miesiąca, w Łodzi o 6 proc., a w Poznaniu o blisko 5 proc. względem października.

- W listopadzie obserwowaliśmy duże zainteresowanie zarówno ofertami z rynku wtórnego, jak i pierwotnego, jednak to deweloperzy skuteczniej przyciągnęli uwagę klientów. Obniżki stóp procentowych stworzyły sprzyjające warunki do zakupu, a dodatkowe promocje i rabaty oferowane pod koniec roku stały się silnym impulsem dla niezdecydowanych – skomentowała Agata Stachowiak z Otodom.

W siedmiu największych miastach sprzedano ponad 5 tysięcy mieszkań, co oznacza wzrost o 73 proc. rok do roku i 27 proc. względem października.

Rynek wtórny. Mniej dostępnych mieszkań

Z raportu wynika również, że listopad przyniósł wyraźne oznaki kurczenia się oferty mieszkaniowej na rynku wtórnym. We wszystkich analizowanych miastach liczba dostępnych ogłoszeń spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Największe ograniczenie liczby aktywnych ogłoszeń w porównaniu do października odnotowano w Poznaniu - o 9,1 proc., Trójmieście - o 7,5 proc. oraz Katowicach - o 6,6 proc. W Warszawie liczba dostępnych mieszkań z drugiej ręki zmniejszyła się o 5,2 proc. względem października.

Jeszcze bardziej znaczące są zmiany w skali roku. Wrocław, z 30-procentowym spadkiem liczby ogłoszeń mieszkań z drugiej ręki, odnotował najgwałtowniejszy odpływ ofert wśród największych rynków. Duże ubytki zaobserwowano również w Krakowie - o 16 proc., Trójmieście - o 14 proc., Warszawie - o 13 proc. i Poznaniu - o 12 proc. Stabilny poziom dostępnych mieszkań utrzymały jedynie Katowice.

- Podczas gdy na rynku wtórnym obserwujemy wyraźne ograniczenie dostępnej oferty, rynek deweloperski wciąż utrzymuje stabilnie wysoki poziom podaży. W siedmiu największych miastach to ponad 60 tysięcy mieszkań. Tak szeroki wybór zwiększa szanse na znalezienie lokalu dopasowanego do indywidualnych potrzeb, co może dodatkowo skłaniać kupujących do wyboru oferty od dewelopera - oceniła Stachowiak.

Ceny mieszkań w listopadzie 2025

Ceny mieszkań na rynku wtórnym są stabilne, mimo spadku podaży i utrzymującego się zainteresowania ze strony kupujących. W większości największych miast zmiany średnich stawek za metr kwadratowy w ujęciu miesięcznym były symboliczne i nie przekraczały granic błędu statystycznego – od niewielkiego spadku o 0,7 proc. w Łodzi do wzrostu o 0,3 proc. w Warszawie.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku również trudno mówić o gwałtownych ruchach cenowych. W Warszawie średnia cena ofertowa lokalu z drugiej ręki wyniosła 18,4 tys. zł/mkw. i była niemal identyczna jak rok wcześniej.

Ciekawym przypadkiem - w opinii autorów - jest natomiast Wrocław, gdzie mimo znacznego ograniczenia podaży, ceny spadły o 2 proc. rok do roku, osiągając poziom 13,3 tys. zł/mkw.

Na przeciwnym biegunie znalazło się Trójmiasto, gdzie stawki w ujęciu rocznym wzrosły o 3,7 proc. rok do roku i wyniosły średnio 16 tys. zł/mkw.

Eksperci zauważyli, że różnice cenowe pomiędzy największymi miastami wciąż pozostają znaczące. Na kolejnych miejscach po najdroższej stolicy, uplasowały się Kraków i Trójmiasto, gdzie średnia cena ofertowa na rynku wtórnym oscyluje wokół 16 tys. zł/mkw. Wyraźnie niższe stawki obowiązywały we Wrocławiu i Poznaniu – odpowiednio 13,3 oraz 12 tys. zł/mkw.

Najbardziej przystępne cenowo okazały się Katowice i Łódź. W tych miastach przeciętna cena mieszkania nie przekraczała 10 tys. zł, a w przypadku Łodzi wynosiła zaledwie 8,6 tys. zł, czyli o ponad połowę mniej niż w Warszawie. 

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

NieruchomościDeweloperzysprzedaż mieszkańceny mieszkańRynek mieszkaniowyRynek pierwotnyRynek wtórny
