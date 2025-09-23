"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt

Według deweloperów można mieszkać nawet pod ścianami. Bo trudno inaczej wytłumaczyć to, że powierzchnię pod nimi doliczają klientom do ceny - napisała we wtorek w serwisie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy. Poinformowała jednocześnie, że Polska 2050 złożyła we wtorek projekt ustawy mający zakazać takiej praktyki.

"Dziś złożyliśmy projekt ustawy, który raz na zawsze zakaże wliczania do metrażu powierzchni pod ścianami" - poinformowała w serwisie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Jak dodała, "dość naciągania ludzi na pseudometry".

"Przecież każdy metr mieszkania jest na wagę złota i to dosłownie, bo metr kosztuje dziś średnio tyle, co uncja złota" - dodała.

Co ciekawe, na wpis ministry odpowiedział Polski Związek Firm Deweloperskich. "Popieramy przejrzystość rynku i zdrową konkurencję. Ta zmiana ma naszą pełną aprobatę" - napisał PZFD. "Już ponad pół roku temu wydaliśmy rekomendację, w której zaleciliśmy firmom członkowskim, by cenę mieszkania rozliczały wedle jego powierzchni użytkowej, w przypadku nowych projektów" - dodał. PZFD zwrócił też uwagę, że sam sposób liczenia powierzchni użytkowej jest określony w przepisach i nie budzi od lat wątpliwości.

Pismo do Prezesa UOKiK-u z prośbą o podjęcie działań

Pod koniec czerwca Pełczyńska-Nałęcz skierowała pismo do prezesa UOKiK-u, z "prośbą o podjęcie działań, które zagwarantują pełne stosowania prawa w kwestii wyliczania powierzchni użytkowej mieszkań" i "umożliwią skuteczne dochodzenie swoich praw przez osoby pokrzywdzone".

Prezes Tomasz Chróstny w odpowiedzi wskazał m.in., że podziela postulat nieuwzględniania w powierzchni użytkowej lokali powierzchni pod ściankami działowymi i doprecyzowania przepisów w tym zakresie. Zaznaczył jednak, że organem właściwym w tej sprawie jest Minister Rozwoju i Technologii, który posiada kompetencje legislacyjne w zakresie przepisów budowlanych, w szczególności wydając rozporządzenie określające zakres stosowania norm.

Jednocześnie w tym samym czasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na sześciu deweloperów kary o łącznej wysokości 1,6 miliona złotych za wprowadzanie klientów w błąd co do powierzchni oferowanego lokalu. Jak podano wówczas w komunikacie, problem dotyczył wliczania do metrażu powierzchni pod ściankami działowymi.

Autorka/Autor:pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl