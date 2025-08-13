"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki

Sąd w Zakopanem zdecydował o obowiązkowej rozbiórce pięciu budynków wzniesionych na Bachledzkim Wierchu. Domy powstały w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy - na terenie parku kulturowego Kotliny Zakopiańskiej.

Sąd uznał winnego mieszkańca Zakopanego, który wbrew przepisom wzniósł obiekty oraz utwardził teren. Oprócz nakazu rozbiórki orzeczono obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego.

Mężczyzna ma także zapłacić 5 tys. zł grzywny – to maksymalna kara przewidziana w kodeksie karnym za tego rodzaju czyn – oraz pokryć koszty postępowania.

Sąd nakazał rozbiórkę

– Nie budzi wątpliwości, że zabudowa powstała w terenie rolnym i chronionym. Plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje tu możliwości zabudowy – uzasadniał wyrok sędzia Janusz Knapczyk. Jak wskazał, działanie miało charakter umyślny, ponieważ wobec obwinionego toczyło się już wcześniej postępowanie w podobnej sprawie.

Sąd nie określił terminu wykonania rozbiórki, uznając, że po uprawomocnieniu się wyroku czynności należy podjąć niezwłocznie. Podkreślono również, że nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych decyzji administracyjnych w tej sprawie.

"Orzeczenie ma charakter precedensowy"

– Jesteśmy zadowoleni z wyroku, który w pełni odpowiada naszemu wnioskowi o przywrócenie stanu poprzedniego. Martwi nas jednak brak wyznaczonego terminu rozbiórki, bo spodziewamy się apelacji. To orzeczenie ma charakter precedensowy, bo w Zakopanem nie rozebrano domów od lat 60. – powiedziała Małgorzata Staszel, koordynator zespołu ds. parku kulturowego Kotliny Zakopiańskiej w Urzędzie Miasta Zakopane.

Obwiniony ani jego obrońca nie pojawili się na ogłoszeniu wyroku.

Bachledzki Wierch to teren rolniczy na wzniesieniu między centrum Zakopanego a Olczą. Są to tereny prywatne, a grzbietem biegnie szlak turystyczny.

