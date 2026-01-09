Trump ujawnił dane przed oficjalnym raportem

Wykres, który został polubiony przez ponad 14 tysięcy użytkowników platformy Truth Social, pokazuje, że od stycznia przybyło 654 tys. miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz spadek miejsc pracy w sektorze rządowym o 181 tys.
Post został opublikowany w czwartek wieczorem.
Dane te zostały oficjalnie opublikowane przez Departament Pracy dopiero w piątek w raporcie o zatrudnieniu za grudzień. Reuters zwraca uwagę, że prezydent zazwyczaj otrzymuje raport o zatrudnieniu dzień wcześniej.
Trump pospieszył się z danymi
Jako pierwszy o sprawie poinformował Bloomberg. Wywołało to pytania o naruszenie zasad dotyczących poufności danych, potencjalny wpływ na rynki finansowe oraz standardy postępowania prezydenta.
- Nie sądzę, aby (prezydent Trump - red.) próbował dać komukolwiek wcześniejszy dostęp do informacji, by można było na nich zarobić. Myślę, że był to raczej błąd związany z zabezpieczeniem informacji. Biały Dom otrzymuje te dane o godzinie 18:00 w wieczór poprzedzający publikację raportu o zatrudnieniu przez Biuro Statystyki Pracy BLS i teoretycznie nikt w administracji nie powinien ich komentować aż do godziny po oficjalnym ogłoszeniu - tłumaczy dziennikarz Bloomberga Michael Mckee.
Biały Dom nie odpowiedział na prośbę Agencji Reutera o komentarz.
W opublikowanym przez Trumpa wykresie jako źródła danych wskazano Biuro Statystyki Pracy (BLS) przy Departamencie Pracy oraz obliczenia Rady Doradców Ekonomicznych.
W piątek amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w grudniu o 50 tys. Oczekiwano zwyżki o 70 tys. W listopadzie liczba nowych miejsc pracy wzrosła o 56 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 4,4 proc., oczekiwano 4,5 proc.
