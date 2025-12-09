Logo TVN24
Najnowsze

Glapiński "stracił zaufanie"? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru

Adam Glapiński
Prezes NBP: Rada będzie chciała przejść w stan "wait and see", a potem przystąpić do dalszych obniżek
Źródło: youtube.com/NBP
Trzech członków zarządu Narodowego Banku Polskiego - Marta Gajęcka, Piotr Pogonowski oraz Rafał Sura zostali odsunięci od nadzoru nad komórkami organizacyjnymi banku centralnego i nie kierują obecnie żadnym departamentem - wynika ze zaktualizowanego schematu organizacyjnego NBP. Ma to być pokłosiem złożenia projektu uchwały, który miał ograniczyć kompetencje prezesa NBP.

Żadnego departamentu nie nadzoruje nadal także, podobnie jak do tej pory (od marca 2023 r.), członek zarządu Paweł Mucha.

Gajęcka nadzorowała do tej pory Departament Zagraniczny, Sura - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Systemu Płatniczego, a Pogonowski - Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki.

Czytaj też: Zamieszanie w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Jest apel RPP

"Utrata zaufania" do zarządu

Według nieoficjalnych informacji zmiana przyporządkowania nadzoru nad departamentami NBP wynika z "utraty zaufania" do członków zarządu NBP oraz "nierzetelności w realizacji powierzonej pracy".

Według najnowszego przyporządkowania nadzór nad Departamentem Zagranicznym, Systemu Płatniczego oraz Rozliczeń Gospodarki Własnej, a także Koordynacji i Realizacji Zakupów trafił pod pierwszą wiceprezes NBP Martę Kightley.

GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski
Adam Glapiński
Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"
Pieniądze

Z kolei nadzór nad Departamentem Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Dep. Statystyki przejął członek zarządu Paweł Szałamacha. Aktualny schemat organizacyjny NBP w załączniku do depeszy.

Napięcia w NBP

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował "Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP".

"Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP" - czytamy w stanowisku.

Pod stanowiskiem datowanym na 3 grudnia 2025 r. podpisali się prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński, a także jej członkowie: Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Wronowski. Oznacza to, że pod stanowiskiem podpisało się siedmioro z dziesięciorga członków RPP.

Oświadczenie miało być konsekwencją, jak opisuje portal money, złożenia projektu uchwały przez trzech członków zarządu NBP - Piotra Pogonowskiego, Artura Sobonia i Rafała Sury. Zgodnie z zapisami, w regulaminie banku centralnego miałoby dojść do zmian, których celem jest m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku.

"Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników" – przekazał portal. "(...) propozycja w uchwale zakłada, że o nagrodach i premiach dla prezesa i jego dwójki głównych zastępców decydowałby każdorazowo zarząd banku" – dodał.

Według money.pl, wnioskodawcy chcieli, by zarząd rozstrzygnął sprawę w ciągu trzech dni, ale "prezes Adam Glapiński wyznaczył posiedzenie dopiero na 20 stycznia 2026 r."

pc

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

