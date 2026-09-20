Moto Zmiana w opłatach dla kierowców. Nowe zasady wchodzą w życie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister infrastruktury o zaostrzeniu przepisów Źródło zdj. gł.: alexgo.photography/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgodnie z lipcowym komunikatem KAS, "od 21 września kierujący pojazdami o DMC do 3,5 tony z podpiętą przyczepą nie będą zobowiązani do korzystania z systemu e-TOLL w celu rozliczania przejazdów po drogach objętych elektronicznym poborem opłat".

📅 Już od poniedziałku 21 września 2026 r. użytkownicy pojazdów lekkich (DMC do 3,5 t) z podpiętą przyczepą nie będą musieli rozliczać w systemie e-TOLL przejazdów po drogach płatnych zarządzanych przez @GDDKiA.

Jeśli masz konto rozliczeniowe, przeczytaj, jak odzyskać… pic.twitter.com/jSQqXBYr9M — Krajowa Adm. Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 18, 2026 Rozwiń

Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłączenie do opłacania przejazdów pojazdami o DMC do 3,5 t z przyczepami będą zamykane. Jednocześnie użytkownicy w ciągu sześciu miesięcy mogą zawnioskować o zwrot niewykorzystanych przez nich środków na wskazane we wniosku konto bankowe.

Zmiany w e-TOLL

"Jeżeli użytkownik nie złoży wniosku w terminie, zgodnie z przepisami ustawy niewykorzystane środki zgromadzone na kontach rozliczeniowych, nie będą podlegać zwrotowi i zostaną przekazane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego" - wyjaśniła KAS.

Podlegające zwrotowi środki, to te wniesione do systemu "na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty oraz na poczet zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej w przypadku trybu płatności okresowej z zabezpieczeniem powiązane z pojazdami".