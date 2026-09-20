Zmiana w opłatach dla kierowców. Nowe zasady wchodzą w życie
Zgodnie z lipcowym komunikatem KAS, "od 21 września kierujący pojazdami o DMC do 3,5 tony z podpiętą przyczepą nie będą zobowiązani do korzystania z systemu e-TOLL w celu rozliczania przejazdów po drogach objętych elektronicznym poborem opłat".
Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłączenie do opłacania przejazdów pojazdami o DMC do 3,5 t z przyczepami będą zamykane. Jednocześnie użytkownicy w ciągu sześciu miesięcy mogą zawnioskować o zwrot niewykorzystanych przez nich środków na wskazane we wniosku konto bankowe.
Zmiany w e-TOLL
"Jeżeli użytkownik nie złoży wniosku w terminie, zgodnie z przepisami ustawy niewykorzystane środki zgromadzone na kontach rozliczeniowych, nie będą podlegać zwrotowi i zostaną przekazane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego" - wyjaśniła KAS.
Podlegające zwrotowi środki, to te wniesione do systemu "na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty oraz na poczet zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej w przypadku trybu płatności okresowej z zabezpieczeniem powiązane z pojazdami".