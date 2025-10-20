Gigant rozbuduje fabrykę w Polsce

Elektryki kontra spalinowe Źródło: TVN24 BiS

Zakończenie realizacji inwestycji ma nastąpić w 2027 r. Spółka na razie nie komunikuje jej wartości.

Fabryka we Wrześni powstała w 2016 roku i jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Volkswagen Poznań jako jedyny na świecie odpowiada za budowę modeli Caddy, Crafter oraz siostrzanego modelu MAN TGE.

Zabezpieczenie miejsc pracy

Z ustaleń PAP wynika, że rozbudowa zakładu we Wrześni nie będzie wiązała się z istotnym zwiększeniem zatrudnienia, przyczyni się jednak do zabezpieczenia już istniejących miejsc pracy. Obecnie spółka zatrudnia około 9 tys. osób.

Prezes zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze Stefan Mecha przekazał, że dwie nowe hale produkcyjne powstaną w ramach planowanej elektryfikacji palety produktów marki. Zakład wzbogaci się o halę budowy karoserii oraz o magazyn baterii, dostosowane do wymogów produkcji nowej generacji elektrycznego Craftera.

- Rozszerzenie produkcji o kolejną generację naszego w pełni elektrycznego modelu Crafter jest kolejnym logicznym krokiem w elektryfikacji naszej oferty. Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych - powiedział.

Obecnie spółka dysponuje już wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji. Na listopad zaplanowane jest wmurowanie kamienia węgielnego. Początek zaawansowanych prac budowlanych planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a zakończenie ma nastąpić w roku 2027.

"Strategiczne znaczenie"

- Decyzja o rozbudowie zakładu we Wrześni ma strategiczne znaczenie dla całej spółki. To także kluczowy krok w kierunku elektromobilności w Volkswagen Poznań. Wzmacniamy naszą pozycję jako producenta nowoczesnych samochodów dostawczych oraz zwiększamy bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości - przekazała prezeska VWP Stefanie Hegels.

Powierzchnia całego zakładu we Wrześni ma ok. 220 ha. Fabryka wykorzystuje w produkcji ponad 1,3 tys. robotów oraz systemy jakości oparte na sztucznej inteligencji. Obecnie VWP zatrudnia ok. 9 tys. pracowników, co czyni spółkę największym pracodawcą w Wielkopolsce.

Zakład we Wrześni, podobnie jak wszystkie inne zakłady Volkswagena w Polsce, jest zasilany wyłącznie zieloną energią. Dodatkowo jest on zaopatrywany w energię z własnej farmy fotowoltaicznej - przy dobrych warunkach pogodowych jest ona w stanie w 100 proc. zapewnić energię niezbędną do funkcjonowania fabryki.

