Moto

Gigant rozbuduje fabrykę w Polsce

fabryka VW poznan - Magda Wygralak shutterstock_2127624119
Elektryki kontra spalinowe
Źródło: TVN24 BiS
O dwie nowe hale produkcyjne wzbogaci się fabryka spółki Volkswagen Poznań we Wrześni. W rozbudowanym zakładzie będzie produkowana kolejna generacja w pełni elektrycznego modelu Crafter.

Zakończenie realizacji inwestycji ma nastąpić w 2027 r. Spółka na razie nie komunikuje jej wartości.

Fabryka we Wrześni powstała w 2016 roku i jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Volkswagen Poznań jako jedyny na świecie odpowiada za budowę modeli Caddy, Crafter oraz siostrzanego modelu MAN TGE.

Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania

Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania

Rekord pobity. Rośnie popularność chińskich aut

Rekord pobity. Rośnie popularność chińskich aut

Zabezpieczenie miejsc pracy

Z ustaleń PAP wynika, że rozbudowa zakładu we Wrześni nie będzie wiązała się z istotnym zwiększeniem zatrudnienia, przyczyni się jednak do zabezpieczenia już istniejących miejsc pracy. Obecnie spółka zatrudnia około 9 tys. osób.

Prezes zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze Stefan Mecha przekazał, że dwie nowe hale produkcyjne powstaną w ramach planowanej elektryfikacji palety produktów marki. Zakład wzbogaci się o halę budowy karoserii oraz o magazyn baterii, dostosowane do wymogów produkcji nowej generacji elektrycznego Craftera.

- Rozszerzenie produkcji o kolejną generację naszego w pełni elektrycznego modelu Crafter jest kolejnym logicznym krokiem w elektryfikacji naszej oferty. Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych - powiedział.

Obecnie spółka dysponuje już wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji. Na listopad zaplanowane jest wmurowanie kamienia węgielnego. Początek zaawansowanych prac budowlanych planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a zakończenie ma nastąpić w roku 2027.

"Strategiczne znaczenie"

- Decyzja o rozbudowie zakładu we Wrześni ma strategiczne znaczenie dla całej spółki. To także kluczowy krok w kierunku elektromobilności w Volkswagen Poznań. Wzmacniamy naszą pozycję jako producenta nowoczesnych samochodów dostawczych oraz zwiększamy bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości - przekazała prezeska VWP Stefanie Hegels.

Powierzchnia całego zakładu we Wrześni ma ok. 220 ha. Fabryka wykorzystuje w produkcji ponad 1,3 tys. robotów oraz systemy jakości oparte na sztucznej inteligencji. Obecnie VWP zatrudnia ok. 9 tys. pracowników, co czyni spółkę największym pracodawcą w Wielkopolsce.

Zakład we Wrześni, podobnie jak wszystkie inne zakłady Volkswagena w Polsce, jest zasilany wyłącznie zieloną energią. Dodatkowo jest on zaopatrywany w energię z własnej farmy fotowoltaicznej - przy dobrych warunkach pogodowych jest ona w stanie w 100 proc. zapewnić energię niezbędną do funkcjonowania fabryki.

pc

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Magda Wygralak / Shutterstock

