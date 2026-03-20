TYTANI OTOMOTO 2026. Gala, która pokazuje, jak dziś buduje się zaufanie w motoryzacji 

Gala TYTANI OTOMOTO 2026
Źródło: OTOMOTO
Gala TYTANI OTOMOTO 2026 była czymś więcej niż uroczystym wręczeniem nagród. Stała się opowieścią o tym, jak zmienia się rynek sprzedaży samochodów w Polsce i jakie znaczenie mają dziś jakość, technologia oraz zaufanie budowane na długo przed finalizacją transakcji.

Wieczór otworzyła nowoczesna oprawa wydarzenia z udziałem AI ​hosta​ i prowadzącego Marcina Prokopa. Już ten początek dobrze oddawał charakter całej gali - motoryzacja coraz mocniej łączy dziś doświadczenie ludzi z możliwościami, jakie dają dane, automatyzacja i sztuczna inteligencja. W oficjalnej części wydarzenia zaplanowano również wystąpienia Agnieszki Czajki, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group / OTOMOTO oraz Christiana Gisy​, CEO OLX Group. Później odbył się keynote Agnieszki Czajki, a następnie uroczysta kolacja i ceremonia wręczenia nagród. 

To ważne, bo TYTANI OTOMOTO od dawna nie są konkursem wyłącznie o ​​wynikach. W centrum pozostają tu firmy i ludzie, którzy codziennie wyznaczają standardy profesjonalnej sprzedaży: dbają o jakość ogłoszeń, szybkość kontaktu, przejrzystość komunikacji i doświadczenie klienta. Właśnie dlatego gala ma dziś znaczenie szersze niż sama lista laureatów. Pokazuje, jak bardzo zmienił się sposób sprzedawania samochodów i w którą stronę będzie rozwijać się cały rynek. 

- Na OTOMOTO chronimy informacje milionów użytkowników, rozwijając niewidzialną strukturę, która działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Doskonale rozumiemy też, że wasze biznesy opierają się na relacjach i reputacji. Od lat konsekwentnie budujecie swoją wiarygodność, a OTOMOTO jest po to, aby w tym procesie was wspierać - wzmacniać widoczność, jakość, transparentność i wasz profesjonalizm. Bo jeśli zaufanie ma swoje miejsce, to wiemy, gdzie ono jest​​​. To Tu - na OTOMOTO​ - powiedziała Agnieszka Czajka 

Źródło: OTOMOTO

Kierunek zmian branży

W tegorocznej narracji szczególnie mocno wybrzmiał temat AI i cyfrowych narzędzi wspierających dealerów w codziennej pracy. Współczesna sprzedaż samochodów nie zaczyna się już przy podpisaniu umowy, ale dużo wcześniej - na etapie ogłoszenia, jakości zdjęć, opisu, filmu, szybkości odpowiedzi i umiejętności zbudowania wiarygodności jeszcze przed pierwszym kontaktem z klientem. 

W tym kontekście ważnym wątkiem gali były rozwiązania rozwijane przez OTOMOTO, w tym AutoIQ. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma wspierać profesjonalnych sprzedających m.in. w szybszym przygotowywaniu ofert, lepszym wykorzystaniu danych i usprawnianiu procesów sprzedażowych. Właśnie taki kierunek zmian najmocniej wybrzmiewa dziś w branży: technologia nie ma zastępować relacji z klientem, ale pomagać budować ją szybciej, sprawniej i na wyższym poziomie. 

- Powiedziałem kiedyś w wywiadzie: ludzie ufają naszym platformom wtedy, gdy ma to największe znaczenie. Zaufanie jest spoiwem łączącym wszystkie kraje, w których działamy. To samo jest w Polsce. W Polsce oczywiście motoryzacja zaczyna się od OTOMOTO. To nie jest tylko hasło marketingowe. Agnieszka jasno to powiedziała: to rzeczywistość, którą pomogliście zbudować. Zbudowaliście ten rynek razem z nami - silny i stabilny. Nasza misja jest bardzo prosta: łączyć ludzi, aby mogli osiągać swoje cele. Kupujących i sprzedających, sąsiadów, a czasem także ludzi oddalonych od siebie o 500 kilometrów. Wielkie decyzje podejmowane z ogromną pewnością dzięki zaufaniu do naszych platform i do was, jako naszych partnerów. My tworzymy połączenie, a to, co dzieje się później, wasza wiedza, relacje i doświadczenie sprawiają, że ten rynek idzie do przodu - powiedział Christian Gisy.

Tak OTOMOTO chce dziś definiować swoją rolę

To zarazem dobrze pokazuje, jak OTOMOTO chce dziś definiować swoją rolę. Nie tylko jako platforma ogłoszeniowa, lecz także jako partner biznesowy dla profesjonalnych sprzedawców. Z perspektywy dealerów i komisów liczy się już nie sama widoczność ofert, ale cały ekosystem narzędzi, danych i rozwiązań, które pomagają zarządzać sprzedażą, poprawiać responsywność i lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów. 

Taki obraz marki wyłania się również z samej konstrukcji gali TYTANI OTOMOTO. Wydarzenie łączy wyróżnienie najlepszych praktyk z szerszą rozmową o przyszłości rynku. Oceniane są nie tylko wyniki, ale też jakość prezentacji ofert, transparentność komunikacji, wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo, skuteczność sprzedażowa czy umiejętne korzystanie z nowoczesnych funkcji platformy. Dziś to właśnie te elementy coraz częściej przesądzają o przewadze konkurencyjnej. 

Wśród laureatów tegorocznych TYTANÓW OTOMOTO znaleźli się zwycięzcy kategorii biznesowych i eksperckich, a także wyróżnione modele w plebiscycie użytkowników. 

Laureaci kategorii biznesowych i eksperckich

Laureatami kategorii biznesowych i eksperckich zostali: 

  • Debiut Roku – Chery 
  • Osobowość Roku – Magdalena Mądrzak-Kruszona (Grupa Cichy-Zasada) 
  • Długoletnia Doskonałość – Auto Watin
  • Lider Innowacyjności – Carsed
  • Jakość Ogłoszeń – Grupa Cichy-Zasada Volkswagen Piaseczno 
  • Mistrz Wagi Ciężkiej – Imperium Truck Matysek
  • Dynamika Rozwoju – Polboto Agrihandler 
  • Lider Responsywności – Chylińscy
  • Doskonała Reputacja – Autocentrum AAA Auto oddział Piaseczno 
  • Lider Rynku – Porsche Inter Auto Polska 
  • Grand Prix – Grupa Plichta 

Laureaci plebiscytu użytkowników: 

  • Najlepszy samochód elektryczny – Mazda 6e 
  • Najlepszy samochód miejski – Toyota Aygo X Hybrid 
  • Najlepszy motocykl – BMW R 1300 GS Adventure 
  • Najlepszy samochód użytkowy – Toyota Hilux 
  • Najlepszy samochód rodzinny – Mazda CX-5
  • Najlepszy samochód premium – Porsche 911 Turbo S  

Gala TYTANI OTOMOTO ma znaczenie szersze niż same statuetki

Ta lista pokazuje, że rynek coraz mocniej premiuje nie tylko skalę działalności, lecz także konsekwencję, jakość i umiejętność budowania dobrego doświadczenia klienta. W praktyce oznacza to, że zyskują nie tylko same firmy, ale również osoby kupujące samochody. To one korzystają najbardziej na wysokich standardach obsługi, przejrzystych ogłoszeniach i lepszej komunikacji. 

Ważnym elementem całego wydarzenia była również obecność ekspertów i przedstawicieli branży, którzy współtworzą kapitułę konkursu. To kolejny sygnał, że TYTANI OTOMOTO są dziś czymś więcej niż ​ ​eventem. To branżowa platforma docenienia najlepszych praktyk i jednocześnie symbol rosnących oczekiwań wobec profesjonalnej sprzedaży samochodów w Polsce. 

Dlatego gala TYTANI OTOMOTO ma znaczenie szersze niż same statuetki. Jest czytelnym znakiem, że współczesna motoryzacja stawia na jakość operacyjną, odpowiedzialne wykorzystanie danych, sprawną komunikację i praktyczne wdrażanie AI. Firmy, które potrafią połączyć doświadczenie handlowe z technologiczną dojrzałością, budują dziś przewagę. A OTOMOTO, rozwijając narzędzia dla profesjonalnych sprzedawców i promując najlepsze praktyki rynkowe, wzmacnia pozycję partnera biznesowego dla całej branży. 

