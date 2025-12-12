Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider

Kierowcy utknęli w korku wyjeżdżając z Galerii Młociny (zdjęcia z 11 października 2025 r.) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Badanie, w którym przeanalizowano ruch drogowy w ponad 900 miastach w 36 krajach, wykazało, że opóźnienia w Stambule wzrosły o 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, co plasuje miasto przed Chicago, Meksykiem, Nowym Jorkiem i Filadelfią.

Chicago i Meksyk wyróżniają się również jako jedyne inne miasta, w których kierowcy stracili na drogach ponad 100 godzin.

Przyczyny problemów

Eksperci twierdzą, że ciągłe problemy komunikacyjne Stambułu wynikają z połączenia szybkiego rozwoju miast, dużej gęstości zaludnienia i ograniczeń geograficznych.

Miasto liczące ponad 15 mln mieszkańców leży na dwóch kontynentach. Bosfor i otaczające go kanały wodne umożliwiają ruch pojazdów przez ograniczoną liczbę mostów i tuneli. Ekspansja miejska napędzana migracją z całej Turcji dodatkowo zwiększyła ruch, często wyprzedzając modernizację infrastruktury - zauważyła turecka prasa.

Analitycy podkreślili, że sieć drogowa Stambułu już teraz działa ponad przepustowość w godzinach szczytu, pozostawiając niewiele miejsca na absorpcję dodatkowego obciążenia.

Dziennik zwrócił też uwagę na inny problem: zachowanie kierowców. Niepoprawne parkowanie, przejeżdżanie na czerwonym świetle, jazda pod prąd i inne przypadki łamania przepisów są wymieniane jako praktyki pogłębiające problem, szczególnie w godzinach szczytu - zaznaczył "Hurriyet".

Według ekspertów korki kosztują metropolię od 6 do 7 mld dolarów rocznie - dodała turecka prasa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD