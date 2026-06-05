Moto Ceny paliw stabilne. Warunkiem brak zmian na Bliskim Wschodzie Oprac. Alicja Skiba |

Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło wideo: Radio ZET Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na początku czerwca benzyna 95 i olej napędowy były najtańsze od początku funkcjonowania rządowego pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej). Jak jednak zauważyli analitycy serwisu e-petrol.pl, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie grozi odwróceniem trendu w kolejnych dniach i powrotem podwyżek cen paliw na stacjach.

Przeceny na rynku ropy

Eksperci zauważyli, że na krajowym rynku hurtowym początek czerwca przyniósł przecenę wszystkich głównych produktów rafineryjnych. W porównaniu z 27 maja spadły ceny benzyn, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego.

Aktualnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje 5734,00 zł, benzyna 95 kosztuje w sprzedaży hurtowej 5202,80 zł, olej napędowy - 5628,00 zł, a lekki olej opałowy - 4678,80 zł. Oznacza to tygodniowy spadek, odpowiednio o: 322 zł, 342,80 zł, 160 zł i 180,40 zł na metrze sześciennym.

W ujęciu procentowym najbardziej potaniała benzyna 95 - o 6,18 proc. Obniżka cen diesla wyniosła 2,76 proc.

Ceny paliw według e-petrol

Zgodnie z analizą e-petrol, "przy założeniu, że na Bliskim Wschodzie sytuacja nie przyniesie jednoznacznego rozwiązania" przedział cenowy paliw będzie następujący:

Pb 98 - 6,53-6,67 zł/l,

Pb 95 - 5,93-6,07 zł/l,

ON - 3,49-3,58 zł/l

"W tym tygodniu warto też zwrócić uwagę na relację między benzyną 95 a olejem napędowym. Różnica cenowa wynosi obecnie 425,20 zł/m sześc., co oznacza, że po krótkim zbliżeniu się cen, dziś diesel znów stał się dużo droższy od benzyny 95, co widać także coraz wyraźniej na pylonach stacji pali" - wskazali eksperci e-petrol.

Z analizy środowych cen detalicznych paliw wynika, że benzyna 98 staniała w ciągu tygodnia przeciętnie o 42 gr na litrze i kosztuje 6,53 zł/l. Średnia cena benzyny 95 spadła o 47 groszy na litrze do poziomu 5,94 zł/l. Olej napędowy jest tańszy o 46 groszy, a jego cena wynosi 6,25 zł/l. Za litr autogazu trzeba zapłacić o 5 gr mniej niż przed tygodniem, tj. 3,57 zł.

"Zapasy mogą osiągnąć krytycznie niski poziom"

"Zgodnie z analizą e-petrol.pl w przyszłym tygodniu - przy założeniu, że na Bliskim Wschodzie sytuacja nie przyniesie jednoznacznego rozwiązania - przewidujemy, że przedział cenowy dla benzyny 98 wyniesie 6,53–6,67 zł/l, dla benzyny 95: 5,93–6,07 zł/l, dla oleju napędowego 6,42–6,54 zł/l, a dla autogazu 3,49–3,58 zł/l" - przekazał e-petrol.

Eksperci zwrócili uwagę, że perspektywa przedłużającego się ograniczenia podaży surowca wzbudza niepokój na rynku naftowym.

"Według analityków Międzynarodowej Agencji Energetycznej w letnim szczycie popytu na paliwa, globalne zapasy surowca i produktów naftowych mogą osiągnąć krytycznie niski poziom, a zaskakująca chińska polityka ograniczania importu, która obecnie stabilizuje sytuację podażową na świecie, wcale nie musi być kontynuowana w kolejnych miesiącach" - wskazali.

Reflex: ponowny wzrost notowań ropy

Z kolei analitycy z biura Reflex zauważyli, że początek czerwca przyniósł wyhamowanie spadków hurtowych cen paliw. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach pozostają na najniższych poziomach od wybuchu wojny z Iranem i powinny utrzymać się przez większość długiego weekendu.

Zwracają uwagę, że zahamowanie obserwowanych od końca maja spadków hurtowych cen paliw jest konsekwencją ponownego wzrostu notowań ropy naftowej wywołanego eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według ekspertów kierowcy nadal mogą jednak korzystać z relatywnie niskich cen na stacjach paliw dzięki działaniu pakietu CPN.

Reflex zwraca uwagę, że po zejściu poniżej poziomu 6 zł za litr benzyna jest obecnie tylko nieznacznie droższa niż przed rokiem, podczas gdy diesel jest droższy o 58 gr na litrze.

Kolejny tydzień z rzędu tanieje również LPG. Od lokalnego szczytu odnotowanego w pierwszej połowie kwietnia cena autogazu spadła już o 28 gr na litrze. Mimo to paliwo to pozostaje około 25 proc. droższe niż rok temu.

Uzależnienie od geopolityki

Analitycy podkreślają, że sytuacja na rynku paliw jest coraz silniej uzależniona od wydarzeń geopolitycznych. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie ponownie podniosła ceny ropy oraz paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. Kontrakty na ropę Brent z dostawą w sierpniu są wyceniane w okolicach 98 dolarów za baryłkę, a ceny benzyny i oleju napędowego na rynku ARA również rosną. Według Refleksu dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost cen są informacje o dalszym spadku zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. Dane American Petroleum Institute wskazały na zmniejszenie zapasów o 6,75 mln baryłek w ubiegłym tygodniu, podczas gdy strategiczne rezerwy ropy pozostają najniższe od początku 2024 roku.

Ceny maksymalne paliw w weekend

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki dotyczącego cen maksymalnych paliw, od soboty 6 czerwca do poniedziałku 8 czerwca za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy więcej niż w piątek.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane będą do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,00 zł/l,

Pb98 - 6,63 zł/l,

ON - 6,48 zł/l.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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