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Koniec z szybkimi hulajnogami. Rząd zapowiada nowe przepisy

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hulajnoga elektryczna, jesień shutterstock_2052005183
Ministerstwo infrastruktury planuje zmiany przepisów w sprawie hulajnóg i rowerów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PavelKant/Shutterstock
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Koniec z podkręcaniem prędkości, większy nadzór nad sprzedażą oraz możliwość tworzenia stref wolnych od hulajnóg - takie rozwiązania zapowiada Ministerstwo Infrastruktury w komentarzu przesłanym redakcji tvn24.pl. Resort analizuje również wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz nowego znaku drogowego dotyczącego tych pojazdów.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nowe przepisy mają zakazać użytkowania hulajnóg, których konstrukcja umożliwia zwiększenie maksymalnej prędkości powyżej 20 kilometrów na godzinę.

W przypadku rowerów elektrycznych i wózków rowerowych zakaz ma dotyczyć możliwości korzystania ze wspomagania po przekroczeniu prędkości 25 kilometrów na godzinę.

Niedozwolone ma być także wyposażanie pojazdów w rozwiązania wprowadzające w błąd co do ich zgodności z przepisami. Zakaz obejmie również urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające - fizycznie lub zdalnie - manipulować napędem hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego w celu przekroczenia dopuszczalnego limitu prędkości.

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Kiedy hulajnoga może stać się motorowerem?

Jak przypomniało Ministerstwo Infrastruktury, hulajnoga elektryczna może rozwijać prędkość maksymalnie 20 kilometrów na godzinę. W przypadku roweru elektrycznego problemem może być natomiast zbyt duża moc silnika, brak odcięcia wspomagania po przekroczeniu 25 kilometrów na godzinę albo możliwość jazdy bez pedałowania, na przykład za pomocą manetki gazu.

Pojazdy niespełniające tych kryteriów mogą być uznane za motorowery lub motocykle. To oznacza konieczność spełnienia dodatkowych wymogów, między innymi dotyczących wyposażenia, rejestracji, ubezpieczenia OC oraz uprawnień do kierowania.

"Pojazdy kategorii, dla których wprowadzono obowiązek dopuszczenia do ruchu drogowego (m.in. homologacji na rynek UE, spełniania krajowych warunków technicznych), a nie spełniają tych kryteriów, nie powinny uczestniczyć w ruchu drogowym" - wyjaśniło redakcji tvn24.pl Ministerstwo Infrastruktury.

Resort podkreślił, że większość takich pojazdów powinna być klasyfikowana jako motorowery - jeśli ich silnik elektryczny ma moc nie większą niż 4 kW, a konstrukcja ogranicza prędkość do 45 kilometrów na godzinę - lub jako motocykle.

Większy nadzór nad handlem

Równolegle w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Projekt, oznaczony numerem UC95, został już rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu przez rząd ma trafić do parlamentu.

Jedną z najważniejszych zmian będzie wzmocnienie nadzoru sprawowanego przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. TDT ma otrzymać narzędzia umożliwiające skuteczniejszą kontrolę pojazdów i części wprowadzanych do obrotu, a także wycofywanie z rynku produktów niebezpiecznych lub niezgodnych z przepisami.

>>> Surowsze kary za łamanie prawa na hulajnogach elektrycznych. Ministerstwo złożyło projekt

"Zgodnie z projektem podmiot gospodarczy, który będzie wprowadzał do obrotu rower, wózek rowerowy, hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego przeznaczone do poruszania się po drodze, które nie będą spełniały warunków technicznych wskazanych w przepisach, będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej" - przekazał resort.

"Chcielibyśmy, aby te rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze w tym roku" - dodał.

Strefy zakazu i nowy znak drogowy

Ministerstwo przygotowało również projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym, który ma umożliwić samorządom wyznaczanie stref zakazu ruchu między innymi hulajnóg elektrycznych oraz rowerów z napędem.

"Zgodnie z projektem MI rada miasta lub gminy będzie mogła wprowadzić zakaz ruchu określonych kategorii pojazdów w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi lub ich odcinki. Gminy oczywiście będą mogły przewidzieć wyjątki od zakazu, tak aby ograniczenie w ruchu tych pojazdów obwiązywało np. w określonych porach dnia, w sezonie turystycznym lub nie dotyczyło wybranych rodzajów pojazdów" - poinformowało ministerstwo.

Jak wskazało ministerstwo, wyjątkiem mogłyby zostać objęte na przykład pojazdy z wypożyczalni obsługiwanych za pomocą aplikacji. Ich operatorzy mogą dostosować usługę do lokalnych ograniczeń, wykorzystując geolokalizację i zdalne ograniczanie prędkości.

Resort analizuje ponadto możliwość wprowadzenia nowego znaku drogowego dotyczącego ruchu hulajnóg elektrycznych.

Obowiązkowe OC pod lupą

MI przygląda się także rozwiązaniom dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia hulajnóg, które funkcjonują w innych państwach europejskich, między innymi w Niemczech i Francji. Ewentualne wprowadzenie obowiązkowego OC wymagałoby jednak uzgodnienia z Ministerstwem Finansów.

"Na tym etapie prac nie ma planów wprowadzenia rejestracji tych pojazdów" - zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury.

Kontrola kierujących i egzekwowanie obecnych przepisów pozostają w kompetencjach między innymi policji oraz straży gminnych i miejskich. Nadzór nad kontrolą ruchu drogowego należy natomiast do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: tvn24.pl
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