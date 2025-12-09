Logo TVN24
Moto

Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert

shutterstock_1524564836
Minister Dariusz Klimczak o Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Źródło: TVN24
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała 18 ofert w przetargu na rozbudowę 89 kilometrów autostrady A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. Wszystkie propozycje poza jedną mieszczą się w budżetach. Umowy mają zostać podpisane w połowie 2026 roku.

Trasa została podzielona na cztery odcinki realizacyjne, a zainteresowane podmioty mogły składać propozycje na każdy z nich. Swoje oferty złożyły cztery firmy i cztery konsorcja. Teraz rozpoczęła się weryfikacja i ocena ofert.

GDDKiA poinformowała, że na odcinek węzeł Łódź Północ – Łyszkowice (27,9 km) wpłynęło pięć ofert z ceną od 374 mln do 512,2 mln zł, przy budżecie zamawiającego wynoszącym 536 mln zł. Na odcinek Łyszkowice – granica województwa (21,8 km) złożono sześć ofert wycenionych od 321,4 mln do 442,4 mln zł, przy budżecie 492,7 mln zł. Na odcinek granica województwa – węzeł Grodzisk Mazowiecki (25,4 km) wpłynęły cztery oferty, opiewające od 344,8 mln do 435,3 mln zł, przy budżecie 437,5 mln zł, a na odcinek węzeł Grodzisk Mazowiecki – węzeł Konotopa (17,2 km) złożono trzy propozycje, wycenione od 256,9 mln do 361,8 mln zł, przy budżecie 341,2 mln zł.

Jak podała GDDKiA, wszystkie oferty poza jedną mieszczą się w założonych kwotach. W przetargu 80 proc. wagi stanowi cena, a 20 proc. - kryterium pozacenowe, w którym punktowane będzie efektywne wykorzystanie destruktu z rozbiórki istniejącej nawierzchni.

Rozbudowa A2

Planowana rozbudowa przewiduje dobudowanie trzeciego pasa ruchu na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a dalej - czwartego pasa w kierunku węzła Konotopa. Łącznie przebudowa obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ. W tym miejscu, mimo że układ tras nie wymaga poszerzenia, zaplanowano wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Prace przy przebudowie autostrady mają się rozpocząć w 2026 r. Podpisanie umowy z wykonawcą GDDKiA przewiduje w pierwszej połowie przyszłego roku, a zakończenie prac ma nastąpić do końca 2028 r.

Wykonawca będzie musiał tak prowadzić roboty, żeby maksymalnie ograniczyć utrudnienia dla kierowców w taki sposób, by przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków - zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania - dostępne były po dwa pasy ruchu.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest od 13 lat i stała się w tym czasie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Jej przepustowość zaczyna się wyczerpywać. Zgodnie z ostatnim Generalnym Pomiarem Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. na dobę. Według prognoz ruch będzie rósł, tym bardziej, że przewidziany do rozbudowy odcinek autostrady ma ułatwiać dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ilona Lablaika/Shutterstock

