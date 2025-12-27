Tego dnia większe sklepy będą zamknięte

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

W tym miesiącu handlowe były trzy niedziele: 7, 14 i 21 grudnia. W ostatnią niedzielę 2025 roku będzie obowiązywał jednak zakaz handlu.

Kolejna niedziela handlowa, w którą będzie można zrobić zakupy w dużych marketach i sieciach, wypada 25 stycznia 2026 r.

Wiele wyłączeń od zakazu handlu

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji przepisów również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

