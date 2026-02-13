Logo TVN24
Rewolucja dla przedsiębiorców. Sejm wprowadza "jedno cyfrowe okienko"

Firma
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Sejm znowelizował w piątek ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zmiana przewiduje stopniowe przejście na pełną elektronizację wszystkich wniosków składanych do Ewidencji.

Za nowelizacją zagłosowało 423 posłów, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Co w nowych przepisach?

Uchwalone przepisy zakładają m.in. wprowadzenie w CEIDG tzw. jednego cyfrowego okienka. Polega ono na zastąpieniu osobnych wniosków do urzędu skarbowego GUS i ZUS - jednym wnioskiem zintegrowanym, aby możliwe było dopełnienie w formie elektronicznej wszystkich formalności związanych z rejestracją w jednym miejscu. W systemie centralnej ewidencji mają też być publikowane informacje o spółkach cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Nowela zakłada też wprowadzenie ustandaryzowanego wzoru umowy spółki cywilnej do wykorzystania w procesie zawierania umowy spółki.

Nowelizacja przewiduje również stopniowe odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG na rzecz pełnej elektronizacji. Od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności mają być przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Od 1 listopada 2028 r. forma elektroniczna obowiązywać będzie również w przypadku pozostałych wniosków: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu. Nowela wprowadza też możliwość zakładania działalności przez aplikację mObywatel.

Uchwalone przepisy zawierają szereg zmian usprawniających przekazywanie danych pomiędzy rejestrami bez konieczności działań przedsiębiorcy oraz aktualizację danych we wpisach w CEIDG na podstawie informacji zawartych w rejestrach publicznych.

Nowela zakłada dostosowanie adresu uwidocznionego w CEIDG do danych z rejestru TERYT (Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - red.), a także uzupełnienie danych firmy o imię i nazwisko, w przypadku braku lub nieaktualnych danych we wpisie. Celem zmian jest ograniczenie obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców – tam, gdzie to możliwe, dane mają być aktualizowane bez konieczności podejmowania działań przez właściciela firmy.

Nowelizacja wprowadza cztery odrębne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Większość przepisów ma wejść w życie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CEIDG poprzez aplikację mObywatel ma nastąpić 7 dni od ogłoszenia.

pc

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

