Składki na ZUS pójdą w górę. Wyliczenia

pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Domański o propozycjach podatkowych: zaproponowaliśmy w ostatnich tygodniach trzy zmiany
Źródło: TVN24
W 2026 roku składka na ZUS, którą co miesiąc płacą przedsiębiorcy, ma wzrosnąć o 8,6 procent. Mocno w górę pójdzie również składka na ubezpieczenie zdrowotne - zauważył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców działających dłużej niż dwa lata, czyli tzw. dużego ZUS-u, jest powiązana z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętym przez Radę Ministrów w 2026 roku wyniesie ono 9420 zł.

Składka ZUS 2026

- Przy tak prognozowanym wynagrodzeniu podstawa (obliczeń) wyniesie 5652 złotych. W konsekwencji składki ZUS na rok 2026 miesięcznie wyniosą 1926,76 zł. Bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania - wyjaśnił Piotr Juszczyk.

W porównaniu do 2025 roku, kiedy składki wynoszą 1773,96 zł, oznacza to wzrost o 152,80 zł miesięcznie, czyli o 1833,60 zł rocznie.

- Jeszcze w 2021 roku pełne składki społeczne z chorobowym wynosiły 998,37 złotego. W 2026 roku będzie to już wspomniane 1926,76 złotych, a to oznacza wzrost na przestrzeni tych lat aż o 93 procent, czyli o 928,39 złotego miesięcznie, a rocznie o ponad 11 tysięcy złotych - dodał główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

Wolne od ZUS

Jak przypomniał Juszczyk, od niespełna roku przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. wakacji od ZUS-u, które pozwalają na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Ulga dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych.

- Za 2024 rok było to możliwe tylko w grudniu. Przy czym ulga była odczuwalna dopiero w 2025 roku, gdyż za grudzień 2024 płatność za składki była do 20 stycznia 2025 roku. W 2025 roku jest to już to możliwe w każdym miesiącu. Przedsiębiorcy mogli zdecydować nawet o zwolnieniu za grudzień 2024 i styczeń 2025. Dzięki temu oszczędzić mogli w pierwszych dwóch miesiącach roku nawet 3374 zł - przypomniał.

Dodał, że wakacje składkowe będą dostępne również w 2026 roku, pod warunkiem spełnienia wymogów i złożenia odpowiedniego wniosku. Ekspert zaznaczył jednak, że zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej, co ogranicza korzyści płynące z tej ulgi.

Podwyżka składki zdrowotnej

Tymczasem największy wzrost obciążeń w 2026 roku dotyczy składki zdrowotnej, która wzrośnie o 37,4 proc. Jak wyjaśnił Piotr Juszczyk, w przyszłym roku minimalna składka zdrowotna wróci do zasad sprzed 2025 roku, czyli nie będzie mogła być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ma to związek z decyzją ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, który w maju zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- W efekcie, przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 4806 złotych, przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 432,54 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy osiągną dochód, czy stratę. To więcej o 117,58 zł miesięcznie niż w tym roku - wyjaśnił Juszczyk. Dodał, że składka zdrowotna nie jest objęta zwolnieniem w ramach wakacji składkowych, co dodatkowo obciąża przedsiębiorców.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

