"Problem narasta". Firmy liczą straty

Jak przekazali autorzy, oszustwa płatnicze w Polsce są coraz poważniejszym problemem. 29 proc. firm narzeka na nasilone ataki w okresach wzmożonego ruchu zakupowego, a 21 proc. na wysokie koszty związane z tzw. chargebackami w następstwie oszustw (zwrot środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą).

Straty firm. "Problem narasta"

Kolejne 27 proc. mierzy się z fałszywymi zwrotami, a 29 proc. zauważa, że zarządzanie ryzykiem wymaga dużych nakładów czasu i zasobów. Cyberataku lub wycieku danych doświadczyło 13 proc. przedsiębiorstw.

"Problem narasta nie tylko pod względem skali finansowej – co czwarta firma przyznaje, że prób nadużyć jest więcej niż rok temu, a dla 21 proc. stanowią one poważne obciążenie finansowe" - dodali autorzy.

Kłopoty konsumentów. "Poczucie ryzyka"

Zwrócili oni uwagę, że z perspektywy konsumentów problem oszustw płatniczych również jest poważny, gdyż ich ofiarą padło 33 proc. uczestników badania Adyen. Najczęściej były to mniejsze sumy, np. 50 zł (8 proc.) lub od 50 do 1 tys. zł (13 proc.). Więcej, czyli od 1 tys. do 5 tys. zł straciło 8 proc. badanych.

Konsumenci, by ustrzec się przed oszustwami, nie zapisują danych płatniczych na swoich urządzeniach (26 proc.) oraz wybierają zakupy stacjonarne zamiast online (21 proc.). "To dowód na to, że poczucie ryzyka związanego z utratą środków często przeważa nad wygodą" - ocenili autorzy.

Raport

Badanie "Adyen Index: Retail Report 2025" przeprowadzono między 26 lutego a 12 marca tego roku wśród 41 tys. konsumentów i 14 tys. przedsiębiorstw handlowych z ok. 27 państw; w Polsce uczestniczyło w nim 1001 konsumentów i 500 przedsiębiorstw.

Badanie objęło ankietowanych również m.in. z: Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Malezji, Hongkongu, Japonii i Australii, Indii oraz Chin.

Adyen to platforma technologii finansowych, oferująca m.in. usługi płatnicze i produkty finansowe.

