"Problem narasta". Firmy liczą straty

portfel, pieniądze
Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów
Źródło: TVN24
Aż 8 na 10 ankietowanych przedsiębiorstw zauważa, że w minionym roku wzrosły straty wynikające z oszustw płatniczych – wynika z raportu "Adyen Index: Retail Report 2025". Dla 28 procent firm straty te sięgnęły od 2,4 do 2,9 milionów złotych.

Jak przekazali autorzy, oszustwa płatnicze w Polsce są coraz poważniejszym problemem. 29 proc. firm narzeka na nasilone ataki w okresach wzmożonego ruchu zakupowego, a 21 proc. na wysokie koszty związane z tzw. chargebackami w następstwie oszustw (zwrot środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą).

Straty firm. "Problem narasta"

Kolejne 27 proc. mierzy się z fałszywymi zwrotami, a 29 proc. zauważa, że zarządzanie ryzykiem wymaga dużych nakładów czasu i zasobów. Cyberataku lub wycieku danych doświadczyło 13 proc. przedsiębiorstw.

"Problem narasta nie tylko pod względem skali finansowej – co czwarta firma przyznaje, że prób nadużyć jest więcej niż rok temu, a dla 21 proc. stanowią one poważne obciążenie finansowe" - dodali autorzy.

Kłopoty konsumentów. "Poczucie ryzyka"

Zwrócili oni uwagę, że z perspektywy konsumentów problem oszustw płatniczych również jest poważny, gdyż ich ofiarą padło 33 proc. uczestników badania Adyen. Najczęściej były to mniejsze sumy, np. 50 zł (8 proc.) lub od 50 do 1 tys. zł (13 proc.). Więcej, czyli od 1 tys. do 5 tys. zł straciło 8 proc. badanych.

Konsumenci, by ustrzec się przed oszustwami, nie zapisują danych płatniczych na swoich urządzeniach (26 proc.) oraz wybierają zakupy stacjonarne zamiast online (21 proc.). "To dowód na to, że poczucie ryzyka związanego z utratą środków często przeważa nad wygodą" - ocenili autorzy.

Raport

Badanie "Adyen Index: Retail Report 2025" przeprowadzono między 26 lutego a 12 marca tego roku wśród 41 tys. konsumentów i 14 tys. przedsiębiorstw handlowych z ok. 27 państw; w Polsce uczestniczyło w nim 1001 konsumentów i 500 przedsiębiorstw.

Badanie objęło ankietowanych również m.in. z: Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Malezji, Hongkongu, Japonii i Australii, Indii oraz Chin.

Adyen to platforma technologii finansowych, oferująca m.in. usługi płatnicze i produkty finansowe.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

oszustwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica